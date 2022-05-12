Вступление Финляндии в НАТО пройдет гладко и быстро — Столтенберг 12 мая, 14:37 Цей матеріал також доступний українською Генсек НАТО Йенс Столтенберг (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приветствовал намерение Финляндии вступить в Североатлантический альянс, о котором заявило руководство страны.



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Об этом сообщает DW.

По его словам, процесс присоединения к НАТО пройдет «гладко и быстро».

«Это суверенное решение Финляндии, которое НАТО полностью уважает. Если Финляндия решит подать заявку, ее тепло примут в НАТО», — сказал Столтенберг.

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12 мая руководство Финляндии поддержало срочное представление заявки на членство страны в Североатлантическом альянсе.

20 апреля парламент Финляндии начал дебаты о вступлении страны в НАТО. Страна является партнером Альянса, но не имеет таких же гарантий безопасности как члены НАТО.

Экс-президент России Дмитрий Медведев заявлял, что если Швеция и Финляндия вступят в НАТО — они станут противниками РФ.

Министр иностранных дел Финляндии Пекки Хаависто считает, что стране не стоит бояться угроз России из-за возможного вступления в НАТО.

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