Финляндия сократит выдачу туристических виз россиянам 16 августа, 12:07 Финляндия сократит число туристических виз, выдаваемых россиянам (Фото:Kenny Ng/flickr.com)

Финляндия планирует значительно сократить количество туристических виз, выдаваемых россиянам.

Об этом заявил министр иностранных дел страны Пекка Хаависто, сообщает Yle.

По его словам, на финскую визу от россиян ежедневно поступает около тысячи заявлений. В будущем это число можно сократить до 100−200 в день.

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Хаависто рассказал, что министерство готовит специальную модель, согласно которой приоритет будет отдаваться заявителям, которые обращаются за визой, например, по семейным обстоятельствам, работе или учебе.

«Я считаю, что такое решение было бы вполне разумным», — отметил глава МИД.

Он подчеркнул, что самым важным было бы выработать общую позицию ЕС по поводу виз для граждан РФ. При этом он напомнил, что Финляндия может принимать решения на национальном уровне.



Такое решение появится в августе, добавил министр.

11 августа Эстония приняла решение запретить въезд на свою территорию гражданам России, имеющим шенгенские визы, выданные этой страной. Запрет вступит в силу 18 августа.

Инфографика: НВ

Чехия, которая сейчас председательствует в Совете ЕС, предложит рассмотреть вопрос запрета выдачи виз россиянам на неформальной встрече глав МИД в конце августа.



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