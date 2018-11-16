16 ноября 2018, пятница

Финляндия вызвала российского посла после сбоя в работе GPS

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Военные учения НАТО Trident Juncture 2018 прошли с 25 октября по 7 ноября

Военные учения НАТО Trident Juncture 2018 прошли с 25 октября по 7 ноября

Посла России в Финляндии Павла Кузнецова вызвали в МИД Финляндии после сбоя в работе GPS, сообщает Интерфакс.

Встреча в финском МИД запланирована на 19 ноября.

Напомним, что министр обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен заявил, что Россия, возможно, стоит за вмешательством в работу системы навигации GPS во время недавних военных учений НАТО Trident Juncture.

Помехи были зафиксированы с 16 октября по 7 ноября и исходили от "российских сухопутных войск на Кольском полуострове".

Премьер-министр Финляндии Юха Сипиля заявил, что крупномасштабный сбой в работе системы навигации GPS был преднамеренным.

Военные учения НАТО Trident Juncture 2018, которые стали крупнейшими после окончания холодной войны, прошли с 25 октября по 7 ноября.

Позже Министерство иностранных дел Финляндии обвинило Россию в причастности к сбою системы навигации GPS.

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