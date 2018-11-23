Финляндия прекратила продажу оружия ОАЭ и Саудовской Аравии

Власти Финляндии приняли решение прекратить экспорт оружия в Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию, передает Anadolu.
В Министерстве иностранных дел Финляндии заявили, что вопрос экспорта оружия был рассмотрен правительством страны.
"В нынешней ситуации нет предпосылок для новых разрешений на экспорт оружия в Саудовскую Аравию или Объединенные Арабские Эмираты. При обсуждении этого вопроса особенно учитывалась тревожная гуманитарная ситуация в Йемене", - заявили в МИД Финляндии.
Также они подчеркнули, что Финляндия придерживается критериев Евросоюза по оружейному экспорту и обращает внимание на соблюдение прав в стране, куда должно экспортироваться оружие.
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