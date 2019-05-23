Финансовый вопрос. Украинский дипломат рассказал, почему ПАСЕ заинтересована в возвращении РФ Вчера, 18:55 463 Цей матеріал також доступний українською НВ Дмитрий Кулеба НВ

Некоторые дипломатические представители в Парламентской ассамблее Совета Европы заинтересованы в возвращении России в организацию из-за ее членских взносов.

Об этом в эфире Радио НВ рассказал постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба.

«В июне истечет двухлетний срок с того момента, как Россия перестала платить взносы в бюджет [ПАСЕ] <...> Когда в 2017 году россияне в привычной для них манере повысили ставки и сказали „ну раз вы нас не возвращаете, то тогда прекращаем платить деньги“, вот именно с этого момента начался отсчет мощных, системных усилий вернуть россиян», — отметил дипломат.

Годовой членский взнос России в бюджет ПАСЕ составлял 33 миллиона евро, добавил Кулеба.

Ранее главы МИД стран-членов Совета Европы на заседании в Хельсинки приняли решение, которое открывает путь для возвращения России в ПАСЕ с помощью чрезвычайной процедуры.

Речь идет о новом типе санкционной процедуры против государства-нарушителя, которая благоприятна для России.

Постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба назвал решение глав МИД позорным и таким, которое способствует возвращению российской делегации в ПАСЕ.