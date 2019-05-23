Фоззи
Уловка-22 — еще одна Вторая мировая
Светлана Ройз
О детях и взрослых. Почему мы живем жизнью своих родителей
Борис Херсонский
Как далеко зайдут амбиции Зеленского?
Зоя Казанжи
10 шагов Зеленского за первые два дня
Спецтема: Выборы в Раду Зеленский — новый президент

Финансовый вопрос. Украинский дипломат рассказал, почему ПАСЕ заинтересована в возвращении РФ

Вчера, 18:55
463
Цей матеріал також доступний українською
Финансовый вопрос. Украинский дипломат рассказал, почему ПАСЕ заинтересована в возвращении РФ - фото

НВ

Дмитрий Кулеба

Некоторые дипломатические представители в Парламентской ассамблее Совета Европы заинтересованы в возвращении России в организацию из-за ее членских взносов.

Об этом в эфире Радио НВ рассказал постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба.

«В июне истечет двухлетний срок с того момента, как Россия перестала платить взносы в бюджет [ПАСЕ] <...> Когда в 2017 году россияне в привычной для них манере повысили ставки и сказали „ну раз вы нас не возвращаете, то тогда прекращаем платить деньги“, вот именно с этого момента начался отсчет мощных, системных усилий вернуть россиян», — отметил дипломат.

Годовой членский взнос России в бюджет ПАСЕ составлял 33 миллиона евро, добавил Кулеба.

Ранее главы МИД стран-членов Совета Европы на заседании в Хельсинки приняли решение, которое открывает путь для возвращения России в ПАСЕ с помощью чрезвычайной процедуры.

Речь идет о новом типе санкционной процедуры против государства-нарушителя, которая благоприятна для России.

Постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба назвал решение глав МИД позорным и таким, которое способствует возвращению российской делегации в ПАСЕ.

Теги:   Россия Совет Европы ПАСЕ Дмитрий Кулеба Радио НВ

Спецтема   Эксклюзивы НВ

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

Футбол

Сегодня, 04:43

img
Федерации футбола Португалии и Люксембурга подали апелляции по делу Мораеса — СМИ
Политика

Вчера, 19:58

img
В АП рассказали, при каком условии Зеленский уволит Богдана
Экономика

Вчера, 09:01

img
Кабмин тайно утвердил решение об отделении ГТС по модели ownership unbundling

ТОП 3

Геополитика

Вчера, 07:56

img
Порошенко дал совет Зеленскому из-за идеи о референдуме о примирении с РФ
14739
Геополитика

22 мая, 12:09

img
Кремль прокомментировал идею Зеленского провести референдум о мире с РФ
6529
Геополитика

Вчера, 21:05

img
Инаугурация Зеленского: Волкер рассказал в Белом доме о своих впечатлениях
4976