Вопрос для будущего премьера. Финансовый вклад Британии в военную помощь Украине закончится до конца года — The Sunday Times 28 августа, 18:57 Великобритания является одной из стран, которая оказывает Украине наибольшую военную поддержку (Фото:REUTERS/Toby Melville)

Финансовый вклад Великобритании в военные усилия в Украине иссякнет до конца года — запасы оружия для поставок уже заканчиваются. Об этом сообщает The Sunday Times со ссылкой на источник в британском Министерстве обороны.



Как пишет газета, это может стать вызовом для кандидата в премьер-министры Британии Лиз Трасс, которая, вероятно, займет должность в сентябре. The Sunday Times отмечает, что позиция Британии не изменится, а сама Трасс, как полагают, будет по отношению к России еще более жесткой, чем нынешний лидер Борис Джонсон.

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Однако она может столкнуться с вопросом: выделять ли миллиарды фунтов стерлингов дополнительной поддержки Украине, когда государственные финансы находятся «под интенсивным напряжением». Также издание пишет, что завершение войны в Украине кажется «как никогда далеким», а в Лондоне считают, что «мы сейчас в этом поезде и не можем сойти, даже если бы мы этого хотели».

Трасс заявляла, что в случае победы на выборах будет «лучшим другом Украины», анонсировав увеличение военной и гуманитарной помощи.



В ходе визита в Киев 24 августа премьер-министр Британии Борис Джонсон объявил о новом пакете военной помощи для Украины стоимостью 54 миллиона фунтов стерлингов. Он включает в себя беспилотники и противотанковые боеприпасы.

Какой будет война в Украине без Бориса Джонсона? – Владимир Фесенко, политолог https://www.youtube.com/watch?v=aaghnWG7AVE

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