Европейская комиссия подготовила механизм, который позволит странам ЕС согласовать выделение Украине оставшихся 45 млрд евро в рамках кредитной программы. Средства планируется перечислить до конца 2027 года.

Об этом 30 октября сообщило агентство Reuters.

По данным агентства, 13,3 млрд евро будут направлены на поддержку государственного бюджета Украины, а еще 31,7 млрд евро — на развитие оборонно-промышленного потенциала.

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«Этим предложением мы обеспечиваем Украине крайне необходимую предсказуемость и помогаем поддерживать работу важнейших государственных служб», — заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Канада также планирует присоединиться к программе кредитования. Соответствующее заявление обнародовали правительства Канады и ЕС. Оттава намерена разрешить Украине закупать военную технику у канадских оборонных компаний за счет средств европейского кредита.

Общий объем программы Ukraine Support Loan составляет 90 млрд евро на 2026−2027 годы. Страны ЕС согласовали кредит в апреле 2026 года.

В рамках текущего девятого транша Еврокомиссия признала удовлетворительно выполненными 16 из 18 шагов: модернизацию ИТ-системы исполнения судебных решений; утверждение Стратегии защиты прав человека; принятие программы противодействия торговле людьми, стратегии сокращения доли государства в банковском секторе и Стратегии занятости населения; инвестиции в образование, здравоохранение и жилье для ветеранов с инвалидностью, семей погибших ветеранов и ВПЛ; подготовку независимой оценки деятельности НКРЭКУ; электронную идентификацию и мониторинг водных ресурсов и т. д.

Что касается двух невыполненных шагов, то речь идет о назначении наблюдательных советов госпредприятий с большинством независимых членов (назначены на 10 предприятиях вместо 15), а также о принятии дорожной карты поэтапной либерализации рынков газа и электроэнергии.

Как отмечают журналисты, при определении суммы выплаты Еврокомиссия предложила учесть частичное выполнение требования, касающегося наблюдательных советов, а также досрочное выполнение одного из шагов, предусмотренных для 10-го транша: направление запроса на проведение миссии МАГАТЭ по обзору регулирующей деятельности в сфере ядерной и радиационной безопасности.

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2 октября Украина получила 2,9 млрд евро от Европейского союза в рамках механизма Ukraine Facility. Премьер Сергей Корецкий сообщил, что поступление средств стало возможным благодаря выполнению Украиной 10 индикаторов в течение I и II кварталов 2026 года, а также предыдущих периодов.