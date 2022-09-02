Евросоюз готовится выделить Украине 5 млрд евро макрофинансовой помощи. Венгрия против — СМИ 2 сентября, 19:12 Флаги Евросоюза (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Евросоюз готовится выделить Украине кредитный пакет в размере 5 млрд евро, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники среди европейских дипломатов.

По данным Bloomberg, Еврокомиссия предложит пакет на следующей неделе, чтобы помочь Украине покрыть неотложные расходы, среди которых заработная плата и пособия. Это часть более крупного пакета в размере 9 млрд евро, о котором ЕС объявил в мае, но который еще не перечислили полностью из-за «разногласий между комиссией и государствами-членами».



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Агентство пишет, что Германия как крупнейший донор настаивает на предоставлении грантов, которые Украина не должна будет возвращать, доказывая, что увеличение долга нанесет больший ущерб украинской экономике, «приближающейся к дефолту». В то же время Брюссель настаивает на предоставлении льготных кредитов с более высокими гарантиями в случае дефолта.

Euractiv со ссылкой на осведомленные источники сообщает, что все страны ЕС, кроме Венгрии, поддержали выделение Украине 5 млрд евро в качестве долгосрочных кредитов. Министры экономики Евросоюза должны подписать политическую декларацию в поддержку макрофинансовой помощи на следующей неделе в Праге (5—11 сентября), а официальное решение будет принято во время заседания Совета ЕС по общим вопросам в Брюсселе 20 сентября.

1 августа премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Евросоюз направил Украине 1 млрд евро исключительной макрофинансовой помощи в рамках пакета на общую сумму 9 млрд евро. Президент Владимир Зеленский в августе говорил, что передачу Украине остальных 8 млрд евро искусственно тормозит некое европейское государство.

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