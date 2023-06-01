ЕС разрабатывает план по четырехлетней финансовой поддержке Украины — FT 1 июня, 20:18 ЕС готовит четырехлетний план финансовой помощи для Украины (Фото:Unsplash)

Евросоюз работает над четырехлетним планом финансовой помощи для Украины стоимостью десятки млрд евро. Решение принято на фоне критики за «бессистемную поддержку» Киева с целью сделать финансовую помощь более стабильной, передает Financial Times.

По словам дипломатов и чиновников ЕС, Еврокомиссия начала работать над поддержкой, которая поможет удовлетворить потребности Украины не только в следующем году, но и до 2027 года.



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Сторонники плана говорят, что он обеспечит Киеву большую уверенность в финансах, в частности он направлен на поощрение других союзников, таких как США и Великобритания, предоставлять подобные долгосрочные обязательства.



Как отмечает FT, на фоне приближения президентских выборов в США в 2024 году политическая атмосфера в Вашингтоне «становится все более нестабильной», что вызывает беспокойство.



Сообщается, что деньги могут расширить текущий пакет макрофинансовой помощи ЕС на 18 миллиардов евро в этом году, или быть использованными для помощи Украине в неотложных потребностях в восстановлении, которые оцениваются в 14 млрд долларов только за этот год.



План еще нуждается в доработке, поскольку Еврокомиссия еще должна принять окончательные цифры. Условиями предоставления помощи будут постоянные требования к реформам и средства контроля, которые будут гарантировать, что деньги будут тратиться правильно.



Отмечается, что заставить страны-члены ЕС единодушно согласиться на финансирование будет сложно, поскольку Венгрия уже приостановила предыдущие пакеты финансирования для Украины из-за политики премьер-министра Виктора Орбана, который пытается разблокировать миллиарды евро замороженных денег ЕС для своей страны.



21 марта МВФ сообщил о достижении договоренности на уровне персонала о новой четырехлетней программе EFF для Украины на общую сумму SDR11,6 млрд



31 марта МВФ одобрил рекордную программу для Украины на 15,6 млрд долларов, из которых Украина уже привлекла $2,7 млрд в виде первого транша.

