Европейский союз призывает партнеров по G7 увеличить финансовую и военную помощь Украине на фоне ожидаемого сокращения поддержки со стороны стран, не входящих в ЕС. По оценке Еврокомиссии, на данный момент они пообещали предоставить Киеву лишь 4 млрд евро на 2027 год против 19 млрд евро в 2026-м.

Об этом 27 октября пишет Financial Times со ссылкой на прогноз Еврокомиссии.

По оценкам Брюсселя, США, Великобритания, Канада и Япония в совокупности должны предоставить Украине лишь около €1 млрд в следующем году. В то же время Украина заявляет о дефиците финансирования в размере €70 млрд в 2027 году. Эта сумма, как подтверждает Еврокомиссия, включает и военные потребности, возникающие после исчерпания последних поставок вооружений, профинансированных при администрации Джо Байдена.

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Президент США Дональд Трамп прекратил прямое финансирование Украины со стороны Вашингтона. В связи с этим ЕС уже приступил к срочному планированию, чтобы найти дополнительные источники средств и обеспечить финансовую стабильность Украины в следующем году.

На октябрьском саммите лидеры Евросоюза договорились искать дополнительные меры поддержки для покрытия потребностей Украины в 2027 году. Среди вариантов, рассматриваемых Еврокомиссией, — совместный выпуск долговых обязательств. Эти предложения должны быть обсуждены на следующем саммите в конце ноября.

В то же время Брюссель настаивает на том, что другие союзники также должны увеличить помощь, и не готов самостоятельно покрывать весь дефицит. По словам представителя Еврокомиссии, на долю ЕС и входящих в него стран приходится 80% поддержки, обещанной Украине на 2027 год.

«Европа не может самостоятельно удовлетворить финансовые потребности Украины. Международные партнеры также должны усилить поддержку, в частности союзники по НАТО», — заявил представитель Еврокомиссии.

Брюссель ведет переговоры с Лондоном, Оттавой и другими столицами. Правительства Великобритании и Канады готовят бюджеты на 2027 год, в которых могут быть объявлены новые обязательства по оказанию помощи Украине.

Министр финансов Великобритании Джон Хили заявил, что пришло время усилить поддержку Украины в военной, дипломатической и экономической сферах. В Канаде напомнили, что с начала полномасштабного вторжения России в 2022 году страна взяла на себя обязательства предоставить Украине 27 млрд канадских долларов, однако воздержались от комментариев по поводу возможных новых взносов.

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Япония, со своей стороны, заявила, что рассматривает варианты удовлетворения финансовых потребностей Украины с учетом дальнейшего развития ситуации и консультаций между странами G7. В то же время Министерство иностранных дел Японии не согласилось с оценкой Еврокомиссии относительно будущего финансирования.

По некоторым оценкам Еврокомиссии, странам НАТО не хватает 13 млрд евро для выполнения обязательства, принятого в этом году, — выделить Украине в общей сложности 70 млрд евро военной помощи.

Представитель Альянса заявил, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте ожидает от союзников продолжения мощной поддержки Украины.

Вопрос помощи Киеву также стал частью напряженных переговоров о следующем семилетнем бюджете ЕС. Лидеры стремятся согласовать его до конца года, однако принятию решения могут помешать предстоящие выборы в ряде стран, в частности во Франции и Италии.