Украина получила рекордный транш в размере 8 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility
По словам премьер-министра Сергея Корецкого, средства от ЕС в рамках Ukraine Facility уже поступили в государственный бюджет Украины (Фото: Сергей Корецкий/Telegram)
Украина получила почти 8 млрд евро от Европейского союза в рамках программы Ukraine Facility. — причём это крупнейший единовременный транш за всю её историю.
Об этом 20 ноября заявил глава Кабмина Сергей Корецкий.
По словам премьера, средства от ЕС уже поступили в государственный бюджет Украины.
«Они являются жизненно необходимой поддержкой для сохранения финансовой устойчивости и обеспечения приоритетных потребностей государства в условиях полномасштабной войны», — сказал Корецкий.
Как уточнил глава Кабмина, с учётом нового поступления Украина в этом году уже получила 13,57 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility.
«Финансирование стало возможным благодаря выполнению Украиной более 20 мер, предусмотренных Планом Украины. Несмотря на войну, мы продолжаем выполнять взятые обязательства и двигаться по пути евроинтеграции», — подытожил Корецкий.
30 июля Совет ЕС утвердил изменения в Плане для Украины, которые позволяют Киеву получить более 8 млрд евро дополнительного финансирования в рамках программы Ukraine Facility в 2026 году.
16 ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Совет ЕС принял решение о выделении Украине почти 8 млрд евро финансовой поддержки в рамках программы Ukraine Facility.
«Благодарю Европейскую комиссию и Европейский совет за одобрение крупнейшей разовой выплаты для Украины в рамках Ukraine Facility на сумму почти 8 миллиардов евро», — сообщил он.
Как заявил глава украинского государства, важно, что такое решение в Брюсселе было принято после выполнения Украиной более 20 обязательств по реформам. При этом оно подтверждает, что Украина выполняет то, о чём официальный Киев договорился с Евросоюзом.