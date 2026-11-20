По словам премьер-министра Сергея Корецкого, средства от ЕС в рамках Ukraine Facility уже поступили в государственный бюджет Украины (Фото: Сергей Корецкий/Telegram)

Об этом 20 ноября заявил глава Кабмина Сергей Корецкий.

По словам премьера, средства от ЕС уже поступили в государственный бюджет Украины.

«Они являются жизненно необходимой поддержкой для сохранения финансовой устойчивости и обеспечения приоритетных потребностей государства в условиях полномасштабной войны», — сказал Корецкий.

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Как уточнил глава Кабмина, с учётом нового поступления Украина в этом году уже получила 13,57 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility.

«Финансирование стало возможным благодаря выполнению Украиной более 20 мер, предусмотренных Планом Украины. Несмотря на войну, мы продолжаем выполнять взятые обязательства и двигаться по пути евроинтеграции», — подытожил Корецкий.

30 июля Совет ЕС утвердил изменения в Плане для Украины, которые позволяют Киеву получить более 8 млрд евро дополнительного финансирования в рамках программы Ukraine Facility в 2026 году.

16 ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Совет ЕС принял решение о выделении Украине почти 8 млрд евро финансовой поддержки в рамках программы Ukraine Facility.

«Благодарю Европейскую комиссию и Европейский совет за одобрение крупнейшей разовой выплаты для Украины в рамках Ukraine Facility на сумму почти 8 миллиардов евро», — сообщил он.

Как заявил глава украинского государства, важно, что такое решение в Брюсселе было принято после выполнения Украиной более 20 обязательств по реформам. При этом оно подтверждает, что Украина выполняет то, о чём официальный Киев договорился с Евросоюзом.