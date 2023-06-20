ЕС готовит пакет финансовой помощи для Украины на сумму 50 млрд евро — Bloomberg 20 июня, 08:34 В Еврокомиссии пытаются извлечь выгоду из ситуации (Фото:REUTERS/Yves Herman)

На фоне украинского контрнаступления Европейский Союз готовит пакет финансовой помощи для Украины на 50 млрд евро, сообщает Bloomberg со ссылкой на анонимные источники.



По данным агентства, средства будут выплачены при условии проведения Украиной реформ для улучшения верховенства права и борьбы с коррупцией.



Собеседник издания отметил, что предложение Европейской комиссии поможет финансировать текущие расходы украинского правительства и обеспечит финансирование неотложных приоритетов в сфере реконструкции.

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Сообщается, что реформы имеют целью вывести Украину на путь членства в ЕС, а лидеры стран будут решать, начинать ли переговоры о членстве до конца года.



Отмечается, что о пакете будет объявлено во вторник, 20 июня, перед конференцией в Лондоне, в него все еще могут вноситься изменения.

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По словам источника, Еврокомиссия хочет избежать обременительности в восстановлении для Украины, поэтому помощь будет предоставлена в форме грантов, льготных займов и гарантий. План будет финансироваться за счет взносов государств-членов, а не заимствований на рынках.

Евроомиссия ранее заявляла, что покроет основную часть потребностей Украины в реконструкции. ЕС также рассматривает варианты использования замороженных активов, в том числе из центрального банка России.

1 июня издание Financial Times сообщало, что Евросоюз работает над четырехлетним планом финансовой помощи для Украины стоимостью десятки млрд евро. Решение было принято на фоне критики за «бессистемную поддержку» Киева с целью сделать финансовую помощь более стабильной.

21 марта МВФ сообщил о достижении договоренности на уровне персонала о новой четырехлетней программе EFF для Украины на общую сумму 11,6 млрд евро.



31 марта МВФ одобрил рекордную программу для Украины на 15,6 млрд долларов, из которых Украина уже привлекла $2,7 млрд в виде первого транша.