В понедельник, 13 октября, глава европейской дипломатии Кая Каллас прибыла в Киев с рабочим визитом.

На своей странице в X она подчеркнула, что находится в Киеве для проведения переговоров по финансовой и военной поддержке, безопасности энергетического сектора Украины и привлечению России к ответственности за военные преступления.

Реклама

«Украинцы вдохновляют мир своим мужеством. Их устойчивость требует нашей полной поддержки. Сегодня я нахожусь в Киеве для проведения переговоров по финансовой и военной поддержке, безопасности энергетического сектора Украины и привлечению России к ответственности за военные преступления», — говорится в сообщении.

Других деталей она не сообщила.

9 октября Каллас заявила, что Украина не сможет самостоятельно победить в войне против России.

Ранее Каллас заявила, что Европа не может самостоятельно «нести бремя» войны и не несет единоличной ответственности за помощь Украине.

Она также сказала, что «без США не существует НАТО», и подчеркнула необходимость поддержки со стороны страны.