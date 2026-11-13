Марин Ле Пен заявила, что готова встретиться с Зеленским в Брюсселе, чтобы обсудить финансирование Украины Европой

Кандидат в президенты Франции от ультраправой партии Национальное объединение Марин Ле Пен готова к встрече с президентомУкраины Владимиром Зеленским . Мероприятие она предлагает организовать в Брюсселе.

Об этом 13 ноября сообщает французское издание Le Figaro.

По мнению Ле Пен, ее встреча с Зеленским должна будет состояться в Брюсселе, поскольку, по её мнению, этот город соответствует теме обсуждения — финансированию Украины Европой.

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«Да, если я смогу встретиться с ним в Брюсселе, я сообщу об этом послу Украины. Я считаю, что место встречи (Брюссель) вполне оправдано, потому что на самом деле проблема финансирования Украины сегодня встряхивает всю Европу», — заявила она в кулуарах выставки Made in France.

Как пишет Le Figaro, в ближайший понедельник, 18 ноября, Марин Ле Пен должна встретиться за закрытыми дверями с послом Украины во Франции Вадимом Омельченко.

«Марин Ле Пен, лидирующая в опросах как наиболее вероятная преемница президента Эммануэля Макрона в мае 2027 года, заявила, что в случае избрания она „сохранит в течение шести месяцев“ финансовую помощь Украине… но после этого „прекратит“ эту поддержку», — сообщает издание.

Как пишет Le Figaro, ранее, 10 ноября премьер-министры Словакии и Чехии раскритиковали намерение канцлера Германии Фридриха Мерца поставить условием для обсуждения следующего бюджета Евросоюза обязательство всех 27 стран блока участвовать в финансировании Украины.

«Мы видели, как ряд стран выступил против дополнительного финансирования Украины. Немецкий лидер начинает угрожать тем и другим, поэтому это становится европейской проблемой», —, — отметила Ле Пен и напомнила что ЕС уже начал выделять 90 млрд евро для поддержки официального Киева.

17 сентября Марин Ле Пен заявляла, что Франция не сможет оказывать Украине финансовую помощь в прежнем объеме из-за собственных трудностей. Другие представители ее фракции говорили о намерении прекратить поддержку Киева в случае прихода к власти.

Фото: NV

15 октября президент Украины Владимир Зеленский в интервью Financial Times прокомментировал это заявление Ле Пен и отметил, что по его мнению, Франции «есть что терять».

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Как считает Зеленский, опыт, который Украина получает на поле боя, крайне необходим французским оборонным компаниям. Поэтому поддержка Киева выгодна обеим сторонам.

16 октября в эфире C News Ле Пен заявила, что готова приехать в Украину для дискуссии с президентом Зеленским.

«Лично я ничего не имею против Зеленского — и если он захочет обсудить этот вопрос, я с радостью приеду в Украину», — отметила она.

Марин Ле Пен заявила о намерении баллотироваться в президенты 7 июля, сразу после решения Апелляционного суда Парижа. Суд оставил в силе обвинительный приговор по делу о нецелевом использовании средств Европарламента, но сократил срок запрета занимать выборные должности до 15 месяцев. Этот срок отсчитывается с марта 2025 года, поэтому фактически он уже истек. Первый тур выборов запланирован на апрель 2027 года, действующий президент Эмманюэль Макрон не может баллотироваться в третий раз подряд.

Партию Национальное объединение, ранее носившую название Национальный фронт, с ноября 2022 года возглавляет Жордан Барделла — тогда он был избран новым лидером. Однако главным публичным лицом ультраправых остается Ле Пен. В случае победы она планирует назначить Барделлу премьер-министром.

Ультраправые во Франции набирают вес. В конце сентября Национальное объединение получило на выборах в Сенат более десяти мест и впервые смогло создать собственную фракцию в верхней палате парламента.