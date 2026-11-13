Марин Ле Пен заявила, что готова встретиться с Зеленским в Брюсселе, чтобы обсудить финансирование Украины Европой
REUTERS/Sarah Meyssonnier
Кандидат в президенты Франции от ультраправой партии Национальное
объединение Марин Ле Пен готова к встрече с президентомУкраины Владимиром Зеленским. Мероприятие
она предлагает организовать в Брюсселе.
Об этом 13 ноября сообщает французское издание Le Figaro.
По мнению Ле Пен, ее встреча с Зеленским должна будет состояться в Брюсселе, поскольку, по её мнению, этот город соответствует теме обсуждения — финансированию Украины Европой.
«Да, если я смогу встретиться с ним в Брюсселе, я сообщу об этом послу Украины. Я считаю, что место встречи (Брюссель) вполне оправдано, потому что на самом деле проблема финансирования Украины сегодня встряхивает всю Европу», — заявила она в кулуарах выставки Made in France.
Как пишет Le Figaro, в ближайший понедельник, 18 ноября, Марин Ле Пен должна встретиться за закрытыми дверями с послом Украины во Франции Вадимом Омельченко.
«Марин Ле Пен, лидирующая в опросах как наиболее вероятная преемница президента Эммануэля Макрона в мае 2027 года, заявила, что в случае избрания она „сохранит в течение шести месяцев“ финансовую помощь Украине… но после этого „прекратит“ эту поддержку», — сообщает издание.
Как пишет Le Figaro, ранее, 10 ноября премьер-министры Словакии и Чехии раскритиковали намерение канцлера Германии Фридриха Мерца поставить условием для обсуждения следующего бюджета Евросоюза обязательство всех 27 стран блока участвовать в финансировании Украины.
«Мы видели, как ряд стран выступил против дополнительного финансирования Украины. Немецкий лидер начинает угрожать тем и другим, поэтому это становится европейской проблемой», —, — отметила Ле Пен и напомнила что ЕС уже начал выделять 90 млрд евро для поддержки официального Киева.
17 сентября Марин Ле Пен заявляла, что Франция не сможет оказывать Украине финансовую помощь в прежнем объеме из-за собственных трудностей. Другие представители ее фракции говорили о намерении прекратить поддержку Киева в случае прихода к власти.
15 октября президент Украины Владимир Зеленский в интервью Financial Times прокомментировал это заявление Ле Пен и отметил, что по его мнению, Франции «есть что терять».
Как считает Зеленский, опыт, который Украина получает на поле боя, крайне необходим французским оборонным компаниям. Поэтому поддержка Киева выгодна обеим сторонам.
16 октября в эфире C News Ле Пен заявила, что готова приехать в Украину для дискуссии с президентом Зеленским.
«Лично я ничего не имею против Зеленского — и если он захочет обсудить этот вопрос, я с радостью приеду в Украину», — отметила она.
Марин Ле Пен заявила о намерении баллотироваться в президенты 7 июля, сразу после решения Апелляционного суда Парижа. Суд оставил в силе обвинительный приговор по делу о нецелевом использовании средств Европарламента, но сократил срок запрета занимать выборные должности до 15 месяцев. Этот срок отсчитывается с марта 2025 года, поэтому фактически он уже истек. Первый тур выборов запланирован на апрель 2027 года, действующий президент Эмманюэль Макрон не может баллотироваться в третий раз подряд.
Партию Национальное объединение, ранее носившую название Национальный фронт, с ноября 2022 года возглавляет Жордан Барделла — тогда он был избран новым лидером. Однако главным публичным лицом ультраправых остается Ле Пен. В случае победы она планирует назначить Барделлу премьер-министром.
Ультраправые во Франции набирают вес. В конце сентября Национальное объединение получило на выборах в Сенат более десяти мест и впервые смогло создать собственную фракцию в верхней палате парламента.