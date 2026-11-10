Фицо назвал шантажом ультиматум Мерца относительно финансирования Украины

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо во вторник обвинил канцлера Германии Фридриха Мерца в шантаже после того, как Берлин предложил увязать договоренность о финансировании Украины с принятием следующего семилетнего бюджета Евросоюза.

Об этом во вторник, 10 ноября, сообщает Reuters.

«Мы должны ответить на шантаж», — заявил Фицо.

Он также добавил, что Словакия обладает таким же правом вето, как и канцлер Германии.

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9 ноября в письме президенту Европейского совета Антониу Кошта Мерц заявил, что все страны ЕС должны присоединиться к финансированию Украины.

Он отметил, что обязательство всех государств-членов ЕС помочь Украине покрыть прогнозируемый дефицит финансирования на 2027 год в размере 70 млрд евро, из которых 45 млрд евро должен предоставить Евросоюз, является предпосылкой для обсуждения любых других вопросов, особенно тех, которые имеют финансовые последствия.

Фицо неоднократно критиковал политику ЕС в отношении войны в Украине, выступал против военной помощи Киеву и поддерживал дружеские отношения с Россией, в то время как другие лидеры Евросоюза дистанцировались от Москвы после её полномасштабного вторжения в 2022 году.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, выступивший вместе с Фицо, заявил, что блокировка бюджета ЕС также заблокирует средства, предназначенные для Украины.

Евросоюз в настоящее время ведет переговоры по следующему семилетнему бюджету, который будет действовать с 2028 года. Шаг Мерца расценили как попытку использовать статус Германии как крупнейшего донора бюджета ЕС, чтобы усилить давление на страны, которые не хотят брать на себя обязательства по дальнейшей поддержке Украины.

В декабре прошлого года ЕС одобрил кредит Украине на 90 млрд евро. Словакия, Чехия и Венгрия отказались участвовать в этой программе и дали понять, что не будут участвовать ни в одном новом кредите.