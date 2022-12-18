«Не может быть ничьей». Появилось обращение Зеленского, которое ФИФА отказалась показать перед финалом ЧМ-2022
ФИФА отказалась транслировать обращение Зеленского с призывом к миру (Фото:Скриншот с видео Андрей Павелко / Facebook)
В Офисе президента Украины опубликовали видеообращение Владимира Зеленского, которое ФИФА отказалась показать перед финалом Чемпионата мира 2022. В нем президент Украины призывает присоединиться к «глобальному саммиту по формуле мира».
Видео, в частности, обнародовал глава ОП Андрей Ермак.
«Чемпионат мира по футболу доказывает снова и снова, что разные страны и народы могут решать, кто самый сильный, в честной игре, а не в игре с огнем. На зеленом поле боя, а не на красном поле битвы», — говорит Владимир Зеленский.
Украине нужен мир больше, чем что угодно, подчеркнул глава государства.
«Мы предложили формулу мира, потому что не может быть чемпионом в войне. Не может быть ничьей», — сказал он.
Зеленский напомнил об инициативе провести глобальный саммит за мир этой зимы, «саммит, объединяющий все нации в мире вокруг курса на глобальный мир».
«Поддержите Украину в наших усилиях восстановить мир. Присоединяйтесь к глобальному саммиту по формуле мира», — заявил он.
Видеообращение Зеленского также опубликовал президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко. Он призвал представителей футбольного сообщества Украины и мира распространять это обращение.
К призыву президента УАФ уже присоединились футболисты Андрей Ярмоленко, Александр Шовковский, Александр Сирота.
Также к инициативе присоединилось Министерство иностранных дел Украины, посольства Польши, Эстонии и Ирландии, которые тоже на своих страницах в социальных сетях опубликовали видеообращение Зеленского.
Глава парламентской фракции партии Слуга народа Давид Арахамия заявил, что у ФИФА еще есть время разблокировать показ обращения Зеленского.
Ранее CNN сообщало, что ФИФА отказала Офису президента в запросе транслировать обращение Владимира Зеленского перед матчем финала ЧМ-2022 в Катаре.
В Офисе президента раскритиковали FIFA за отказ и подчеркнули, что видео Зеленского содержит «призыв к миру». В ОП заявили, что это решение показывает, что «FIFA потеряло ценное понимание футбола как игры, которая объединяет народы, а не поддерживает существующие разногласия».
В ОП также пообещали самостоятельно распространить видео, если FIFA не выпустит его в эфир.