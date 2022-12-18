«Не может быть ничьей». Появилось обращение Зеленского, которое ФИФА отказалась показать перед финалом ЧМ-2022 18 декабря, 14:20 ФИФА отказалась транслировать обращение Зеленского с призывом к миру (Фото:Скриншот с видео Андрей Павелко / Facebook)

В Офисе президента Украины опубликовали видеообращение Владимира Зеленского, которое ФИФА отказалась показать перед финалом Чемпионата мира 2022. В нем президент Украины призывает присоединиться к «глобальному саммиту по формуле мира».

Видео, в частности, обнародовал глава ОП Андрей Ермак.

«Чемпионат мира по футболу доказывает снова и снова, что разные страны и народы могут решать, кто самый сильный, в честной игре, а не в игре с огнем. На зеленом поле боя, а не на красном поле битвы», — говорит Владимир Зеленский.



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Украине нужен мир больше, чем что угодно, подчеркнул глава государства.



«Мы предложили формулу мира, потому что не может быть чемпионом в войне. Не может быть ничьей», — сказал он.



Зеленский напомнил об инициативе провести глобальный саммит за мир этой зимы, «саммит, объединяющий все нации в мире вокруг курса на глобальный мир».

«Поддержите Украину в наших усилиях восстановить мир. Присоединяйтесь к глобальному саммиту по формуле мира», — заявил он.



Видеообращение Зеленского также опубликовал президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко. Он призвал представителей футбольного сообщества Украины и мира распространять это обращение.

К призыву президента УАФ уже присоединились футболисты Андрей Ярмоленко, Александр Шовковский, Александр Сирота.

Также к инициативе присоединилось Министерство иностранных дел Украины, посольства Польши, Эстонии и Ирландии, которые тоже на своих страницах в социальных сетях опубликовали видеообращение Зеленского.



Глава парламентской фракции партии Слуга народа Давид Арахамия заявил, что у ФИФА еще есть время разблокировать показ обращения Зеленского.



Ранее CNN сообщало, что ФИФА отказала Офису президента в запросе транслировать обращение Владимира Зеленского перед матчем финала ЧМ-2022 в Катаре.

В Офисе президента раскритиковали FIFA за отказ и подчеркнули, что видео Зеленского содержит «призыв к миру». В ОП заявили, что это решение показывает, что «FIFA потеряло ценное понимание футбола как игры, которая объединяет народы, а не поддерживает существующие разногласия».

В ОП также пообещали самостоятельно распространить видео, если FIFA не выпустит его в эфир.