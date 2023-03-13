Оскар фильму о Навальном. Зачем Запад до сих пор ищет «хороших русских» и о чем этот знак для Украины — дискуссия в соцсетях 13 марта, 12:05 Сюжет Дэниел Роэр, режиссер ленты о Навальном, получает Оскар. За йего спиной (в красном платье) — жена политика Юлия, по обе стороны от нее — дети Навального Дарья и Захар (Фото:REUTERS/Carlos Barria)

На 95-й церемонии вручения наград Американской киноакадемии Оскар за лучший документальный фильм получила лента Навальный.

Без награды в этой номинации осталась лента Будинок зі скалок — фильм производства Дании, Украины, Швеции и Финляндии, рассказывающий историю детского дома в ныне оккупированном Лисичанске. На момент съемок фильма от линии фронта детей отделяли всего 20 км.

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Однако жюри решило наградить Оскаром документальную ленту Навальный, премьера которой состоялась в начале 2022 года на HBO Max и CNN Films. Фильм канадского документалиста Дэниела Роэра рассказывает о событиях, связанных с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального, его последующим арестом и заключением в России.

Получать Оскар за фильм Навальный на сцену театра Долби в Лос-Анджелесе поднялся не только режиссер ленты, но и семья Навального (жена Юлия, дочь Дарья и сын Захар), а также расследователь Христо Грозев и руководитель отдела расследований Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Мария Певчих. В своей речи режиссер Дэниел Роэр упомянул о развязанной Кремлем войне против Украины, заявив: «Есть еще один человек, который не смог быть с нами сегодня. Алексей Навальный, лидер российской оппозиции, остается в одиночной камере из-за того, что он называет — и я хочу точно процитировать его слова — «несправедливой агрессивной войной Владимира Путина в Украине».



Роэр посвятил награду Навальному и «всем политзаключенным в мире». «Алексей, мир не забыл твое важное послание — все мы не должны бояться противостоять диктаторам и авторитаризму», — подчеркнул режиссер ленты, предоставив затем слово супруге Навального. Со сцены театра Долби она обратилась к аудитории с короткой речью: «Мой муж в тюрьме только за то, что говорил правду. Мой муж в тюрьме только за то, что защищал демократию. Алексей, я мечтаю о дне, когда ты станешь свободным и наша страна станет свободной. Держись, моя любовь», — сказала Юлия Навальная.

При этом президенту Владимиру Зеленскому отказали в возможности произнести речь на церемонии вручения премий Оскар — как и в прошлом году. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал это «лицемерием топ-менеджеров и продюсеров киноиндустрии».

В Украине награждение Оскаром ленты о Навальном восприняли неоднозначно и в основном критически — особенно на фоне номинации фильма Будинок зі скалок, который прямо затрагивает события войны в Украине. Кроме того, российскому политику припомнили его более ранние высказывания о многолетней войне РФ против Украины — в частности о Крыме. Осенью 2014 года в интервью радиостанции Эхо Москвы Навальный отметил: «Крым — это бутерброд с колбасой, что ли, чтобы его туда-сюда возвращать? […] С точки зрения политики и восстановления справедливости то, что нужно сделать сейчас в Крыму, это провести нормальный референдум. Не такой, как был, а нормальный».

Сейчас Навальный несколько изменил свое мнение: в феврале 2023 года он, находясь в колонии, передал для обнародования 15 принципов своей политической платформы. Среди них есть такие:

«Путин развязал несправедливую агрессивную войну против Украины под нелепыми предлогами»

«Россия терпит военное поражение»

границы Украины — «такие же, как и в России, — международно признанные, определенные в 1991 году».

NV собрал реакции лидеров мнений в Украине об Оскаре фильму Навальный как лучшей документальной ленте года.

Трейлер фильма Навальный:

Украинская команда фильма Будинок зі скалок, в частности ее второй режиссер и линейный продюсер Азад Сафаров, выразили сожаление, что не смогли принести Оскар Украине. «Мы должны были выиграть не потому, что мы из Украины, а потому что фильм глубокий, ценный и талантливо снятый датским режиссером Симоном Леренгом Уилмонтом и сделан крутой командой. Но сегодняшний вечер еще раз доказал, что российская пропаганда очень хорошо действует и умеет раскручивать псевдогероев там, где героев нет. А значит, у нас еще много работы», — подчеркнул Сафаров. Он также отметил, что через 10 дней в США команда ленты «всюду, где могла, говорила о российских преступлениях, о российской войне против Украины и о российских фейках».

Нардеп Роман Грищук (Слуга народа) подчеркнул парадокс: «Оскар отказывает президенту Зеленскому в выступлении, чтобы не было политизации конкурса и упоминания войны, и дает статуэтку фильму о Навальном и Первой мировой войне. Все что нужно знать о премии этого года».

Разочарование решением жюри и отсутствием заметной публичной поддержки Украины выразила теле- и радиоведущая Илона Довгань «Оскар разочаровал. Победители документалки. И то, что они сказали. Точнее, ничего не сказали… А кто-то вообще на церемонии был в сине-желтых цветах, или я пропустила?» — сказала журналистка.

Польская команда фильма IA — оператор-постановщик Михал Дымек и актер Матеуш Косьцюкевич — были единственными, кто посетил церемонию с желто-голубыми лентами на одежде.

Журналистку Елену Дуб тоже расстроило «то, что все делали вид, что никакой войны, российских преступлений и Украины нет». А на Будинок зі скалок сходите. Пока он идет в прокате. И задонатьте", — призвала она.

«Оскар Навальному — это не о кино, а о реальности, в которой до сих пор ищут «хороших русских», — замечает Владимир Вятрович, народный депутат и бывший глава Института национальной памяти.

«Если Оскар вне политики, как тогда понимать документальный манифест Навальный, в котором внутрироссийская политика льется через край? Если Оскар вне контекста войны в Украине и массового геноцида украинцев, зачем тогда постоянно говорить о гуманизме и справедливости?» — написал советник главы ОП Михаил Подоляк.

Журналист Голоса Америки Остап Ярыш в своем треде в Твиттере призывает помнить важный факт об Алексее Навальном: «То, что ты против Путина, не отрицает империалистических и шовинистических взглядов». Он приводит ряд примеров, когда российский оппозиционер выказывал подобные взгляды. Так, когда Россия напала на Грузию в 2008 году, Навальный поддержал вторжение и написал в своем блоге, что «очень хотел бы ударить по грузинскому Генштабу крылатой ракетой». Он также называл грузин «грызунами» и призвал депортировать их из России. Более того, в интервью Ксении Собчак уже в 2017 году Навальный не стал отказываться от своих слов об ударе по Грузии крылатыми ракетами. А в 2021 году на сайте Навального подконтрольные РФ территории Грузии были обозначены как якобы отдельные «государства».

Татьяна Кохановская, аналитик Maidan Monitoring Information Center, проводит параллели между наградой фильма Навальный и тем, как Запад пытался «досадить кремлинам» во времена холодной войны.

«Советы были очень чувствительны к таким вещам, каждая весомая премия диссидентам заставляла их смешно суетиться и брызгать слюной: Нобели Бунину, Пастернаку, Солженицыну, Бродскому — этот финт западное сообщество повторяло почти 40 лет с неизменным успехом. Советы это воспринимали как пощечину, причем справедливо воспринимали», — напоминает она.

Однако, напоминает Кохановская, сейчас такой инструментарий утратил свой смысо. «Нынешние кремлины — это нечто совершенно иное. Ну, то есть уровень агрессивности у них не меньший, но чисто изоляционистский. РФ сегодня не стремится возглавлять никаких „социалистических“ альтернатив мира капитализма, не пытается никого привлечь на свой путь, не предлагает никаких инклюзивных проектов, как социализм. Они не чувствительны к репутации. Поэтому такое „тыкание факов“ на них абсолютно не производит досадного впечатления», — отмечает аналитик.

Именно поэтому, заключает она, России «в большей степени льстит такое внимание, при чем не только „хорошим“ русским, но и кремлинам тоже». «И это уже не говоря о фигуре самого Навального, с его имперскими убеждениями. В то время как Украине, первой жертве регионального агрессора, очень неприятно. Вот что бывает, когда бессмысленно применяются старые методы для новых вызовов. А для нас это в какой-то степени холодный душ, в том смысле, что дает представление о том, какую колоссальную инерцию мышления приходится преодолевать политическому руководству наших союзников», — подчеркивает Кохановская.

Журналистка NV Ольга Духнич предлагает дискутировать о решении киноакадемиков, анализируя ряд вопросов: «Подстегивает ли Оскар за фильм о Навальном что-то в российском обществе? Способен ли он обеспечить определенное пространство для политического действия? Поощряет ли он к действиям мир за пределами РФ? Для кого он был, как сигнал вообще? Был ли он подходящим по форме донесения и по смыслу?

Ольга Духнич напоминает, что война в Украине — «не локальный и даже не региональный конфликт», а «региональный прорыв более глобального конфликта, который многим даже страшно осознать». Она также убеждена, что «падение нынешнего режима в России возможно не снаружи, а скорее изнутри», убеждена Духнич. «Это, пожалуй, и будет поражение, к которому мы стремимся», — отмечает она.

Инфографика: Ольга Духнич / Facebook

Ряд украинских публичных деятелей также призывают более взвешенно отнестись к тому, что означает награждение Оскаром фильма Навальный.

«Если считать Оскар в документалистике сугубо политическим актом, то никакого греха в присуждении его фильму Навальный нет», — считает блогер Кал Волох. По его мнению, сегодня «Запад просто обязан делать ставку» на российского оппозиционера в контексте возможной смены власти в России, ведь Навальный:

«популярен»;

"единственный, кто декларирует готовность вернуть Украине все ее земли и выплатить репарации";

«вполне может когда-нибудь стать партнером в ядерном разоружении Московщины, которое, очевидно, будет серьезной проблемой в послевоенном мире».

«Кроме того, Навальный находится в тюрьме (т.е. в полной зависимости от власти) и может быть уничтожен в любой момент. Защитить его — задача незаурядная. Что касается Украины, то мы и так находимся в центре мирового (по крайней мере, его цивилизованной части) консенсуса. И присвоение Оскара украинской ленте мало бы что здесь добавило», — считает Волох. Он признает, что попытка привести Навального к власти может «ничем не закончиться». «Вполне возможно также, что придя к власти, он не будет выполнять то, что западный мир (и мы в первую очередь) от него ожидаем. Но это не значит, что не нужно пробовать. И Оскар в документалистике — очень скромная плата за это», — уверен блогер.

Он также обращает внимание украинского общества на более острые проблемы самой Украины — в частности, новую информацию о том, «что в ДБР нет никаких дел в отношении Баканова».

Схожего мнения придерживается также блогер и бывший директор по развитию Work.ua Сергей Марченко, который считает, что «Оскар Навальному — это хорошо для нас».

«Нет, нас не забыли. Да, мы до сих пор на первых полосах. Просто иногда там, кроме нас, есть еще кто-то. Смиритесь с этим. Мир не крутится вокруг нас. Оскар Навальному — не предательство, а привлечение внимания мира к людоедской сути путинского режима. Это важно для поддержания благоприятных для нас общественных настроений в Европе и в свободном мире», — отмечает Марченко.

Он также призывает признать реалии современного мира, в котором «люди не любят смотреть о боли, отчаянии, негативе — именно поэтому нас постоянно банит Фейсбук». «Фильмы о войне в Украине сложны, трудны и большинству иностранцев неинтересны. Это может быть нам неприятно, но это факт. Фильм о Навальном — совсем другое. Он не так тяжел для восприятия. Он об истории одного человека. А люди любят такие истории», — констатирует Марченко. Он признает, что не является фанатом Навального, однако «чем больше людей увидят его историю и ужаснутся Путина, Московии, того образа жизни, которым живут оккупанты, тем больше будет у нас танков «. «И так рост популярности Навального будет «качать» Московию и ослаблять оккупантов. Забыли об этом Оскар и е**шим на победу», — призвал он.

А журналистка Наталья Гуменюк отмечает, что украинцам до сих пор сложно «видеть выгоду прежде всего для себя». «Оскар выиграл фильм канадского режиссера о том, как президент РФ пытался отравить запрещенным химическим оружием Новичок политического оппонента, но эти спецслужбы, которые стали просто карикатурным инструментом убийства, убивали и убивают за границей, не смогли этого сделать. Это оружие, которым российские спецслужбы убивали людей в Британии и в очередной раз доказывающее: российское государство — террорист и ставит под угрозу тех, кто за его пределами», — заключает Гуменюк, называя в таком контексте документальные ленты «действительно неплохим способом адвокации».

Она также проводит параллели с тем, какой ущерб России нанесли международные расследования об использовании допинга ее спортсменами. «Если вы помните Икарус — [ленту] о том, как российский спорт оказался завязанным на допинг, то этот фильм был инструментарием для расследований и последующей дисквалификации РФ в международном спорте. Здесь похож посыл. Икарус был полезным фильмом», — настаивает журналистка, замечая, что не является фанатом концепта «враг моего врага — мой друг». «Даже наоборот, это очень пагубный подход. Я здесь о чистой выгоде», — подчеркивает Гуменюк.