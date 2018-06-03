Филиппинский президент послал "к черту" представителя ООН по правам человека

Президент Филиппин Родриго Дутерте сказал "идти к черту" эксперту по правам человека ООН, заявившему, что судебная независимость страны находится под угрозой. Об этом сообщает Reuters.

Глава государство посчитал, что такое заявление представителя ООН может быть вмешательством во внутренние дела страны.

В прошлом месяце Верховный суд Филиппин проголосовал за увольнение главной судьи Марии Лурдес Серено, которую Дутерте назвал "врагом" из-за голосования против спорных предложений правительства, сославшись на нарушения в том, как она была назначена.

Ее увольнение является пугающим послание другим судьям Верховного суда и членам судебных органов, о чем в пятницу, 1 июня, заявил специальный докладчик ООН по вопросу о независимости судей и адвокатов.

"Скажите ему, чтобы он не вмешивался в дела моей страны. Он может катиться к черту", – заявил Дутерте на пресс-конференции, прежде чем отправиться с официальным визитом в Южную Корею.

Известный филиппинский лидер известен тем, что бросает вызов международному давлению и критике.

В частности, он выступал против бывшего президента США Барака Обамы и специального докладчика США по внесудебным казням Агнес Калламар, за критику кровавой войны с наркотиками и его проект общественной безопасности.