Фигурант дела Хизб ут-Тахрир Эмир-Усеин Куку объявил голодовку

Фигурант ялтинского дела Хизб ут-Тахрир Эмир-Усеин Куку объявил голодовку.

Об этом сообщила его жена Мерьем Куку в Facebook.

"Предвзятое и беззаконное преследование и обвинения в терроризме подтолкнули его на этот шаг. Это протест против сфабрикованных дел в отношении него и других несправедливо арестованных политических заключенных", - написала Мерьем Куку.

Эмира-Усеина Куку обвиняют в подготовке к "насильственному захвату власти".

В феврале-апреле 2016 года в Ялте были задержаны Арсен Джеппаров, Рефат Алимов, Эмир-Усеин Куку, Муслим Алиев, Инвер Бекиров и Вадим Сирук. Их обвиняют в причастности к запрещенной в России исламской политической организации Хизб ут-Тахрир. Арестованных крымчан этапировали в Ростов-на-Дону.

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Представители международной исламской политической организации Хизб ут-Тахрир называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения своих целей. Верховный суд России запретил Хизб ут-Тахрир в 2003 году, включив организацию в список террористических.