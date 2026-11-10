Фицо заявил, что был «шокирован» разговором с премьер-министром Украины

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что был шокирован частной беседой с главой украинского правительства Сергеем Корецким . Он также исключил возможность участия Братиславы в предоставлении Украине нового займа на 70 млрд евро, которого добивается канцлер Германии Фридрих Мерц.

Об этом Фицо заявил 10 ноября на пресс-конференции в Братиславе.

По словам словацкого премьера, несколько дней назад состоялись совместные межправительственные консультации Украины и Словакии. В ходе них он провел частную беседу со своим украинским коллегой, содержание которой отказался раскрывать.

Реклама

«Я не имею права разглашать закулисные подробности и никогда этого не делаю, но у меня состоялся частный разговор с премьер-министром Украины, и я был шокирован этой беседой. Буквально шокирован — в том, что касается войны и дальнейшего развития событий. Больше ничего не скажу и не могу сказать, так как должен это уважать», — заявил Фицо.

Отдельно глава словацкого правительства прокомментировал призыв канцлера Германии Фридриха Мерца привлечь все страны ЕС к финансированию Украины в следующем году и в дальнейшем.

«Словакия не будет участвовать в предоставлении очередного займа Украине в размере 70 миллиардов — и точка. Мы с этим покончили. А что будет дальше — не знаю. Это полная бессмыслица, вся эта война — полная бессмыслица. Это убийство людей, которое кому-то выгодно. Ради денег, ради влияния. Я это отвергаю», — сказал Фицо.

Кроме того, словацкий премьер пригрозил наложить вето на соответствующее решение, если Мерц увяжет его принятие с согласованием бюджета Европейского союза.

В то же время Фицо подчеркнул, что не будет препятствовать другим странам ЕС, в частности Германии и Франции, самостоятельно предоставлять финансовую помощь Украине.

5 ноября Фицо прибыл с официальным визитом во Львов и провел рабочую встречу с премьер-министром Украины Сергеем Корецким.

По словам Корецкого, они с Фицо предметно остановились на сотрудничестве в рамках европейского инструмента SAFE.

Кроме того, как сообщало агентство Интерфакс-Украина, Корецкий по итогам переговоров с Фицо анонсировал принятие конкретных решений относительно возобновления аварийных поставок электроэнергии и реализации совместных инфраструктурных проектов.

Реклама:

В частности, как заявил премьер-министр Украины, приоритетной задачей определено скорейшее завершение строительства новых межгосударственных интерконнекторов и линий электропередачи напряжением 400 кВ между Украиной и Словакией.

17 октября премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна и Венгрия не присоединятся к инициативе по предоставлению Украине дополнительной помощи в размере 70 млрд евро на 2027 год.