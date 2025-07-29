Фицо обвинил Британию в попытке повлиять на выборы в Словакии в 2023 году, Лондон ответил

Словацкий премьер-министр Роберт Фицо заявил, что Великобритания якобы пыталась повлиять на общественное мнение в Словакии перед парламентскими выборами 2023 года. Об этом сообщает Pravda.sk.

Фицо утверждает, что Министерство иностранных дел Великобритании «заплатило» за влияние на выборы 2023 года с целью поддержать оппозиционную партию Прогрессивную Словакию.

Реклама

«Здесь имеем целенаправленное умышленное деяние иностранного государства, которое является нашим союзником в НАТО, в сотрудничестве с частью словацких журналистов и частью словацких политических влиятелей, с целью повлиять на выборы в 2023 году», — сказал он.

Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар сообщил, что в среду, 30 июля, в Министерство иностранных дел вызовут посла Великобритании в Братиславе для предоставления разъяснений.

Заявления Фицо прозвучали после публикации британского портала расследований Declassified UK. В публикации утверждалось, что МИД Великобритании заключило соглашение с лондонским медиаагентством Zinc Network на почти 10 миллионов фунтов стерлингов.

По данным портала, соглашение предусматривало кампанию для привлечения молодых избирателей на выборах в Словакии 2023 года через влиятельных лиц.

Мартин Уильямс, автор статьи для Declassified UK, уточнил в комментарии Denník N, что кампания не была направлена на поддержку конкретной партии и не предусматривала привлечения журналистов, как утверждал Фицо.

В то же время Министерство иностранных дел Великобритании отвергло обвинения словацкого премьер-министра как «абсолютно ложные».

«Эта деятельность была направлена на поощрение молодых людей к участию в демократических процессах в своих странах путем участия в выборах, независимо от их политической принадлежности или поддержки», — отметило британское посольство в Словакии.