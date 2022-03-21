Путин совершает военные преступления в Украине — премьер-министр Чехии

21 марта, 15:25
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Петр Фиала (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Петр Фиала (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что Путин совершает военные преступления в Украине.

Об этом сообщает The Guardian.

Фиала призвал ужесточить санкции против России, чтобы остановить Путина.

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На прошлой неделе президент США Джо Байден назвал главу Кремля Владимира Путина «чистым головорезом» и «убийственным диктатором», ведущим аморальную войну против Украины. Также Байден назвал Путина военным преступником.

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Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Владимир Путин Чехия Петр Фиала Война России против Украины

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