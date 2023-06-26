В РФ придумали фейк о «вывозе из Киево-Печерской лавры христианских ценностей» 26 июня, 14:52 Россияне врут о планах Украины касательно Киево-Печерской лавры (Фото:Киево-Печерская Лавра/Facebook)

В России придумали фейк о якобы вывозе из Киево-Печерской лавры христианских ценностей, включая мощи святых из лаврских пещер.

Очередную ложь об Украине и ее властях распространили в Службе внешней разведки страны-агрессора.

Там заявили, что такие договоренности якобы были достигнуты между Киевом и ЮНЕСКО, а христианские ценности должны были «передать музеям Италии, Франции, Германии и Ватикана».

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В РФ также разразились очередными угрозами, заявив, что «для России защита Киево-Печерской лавры имеет глубинное духовное измерение, а значит решимость довести до конца спецоперацию становится лишь тверже».

В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности пояснили, что на самом деле речь идет о том, что Украина проверяет все ли украинские сакральные реликвии на месте и так защищает Лавру от «русского мира».

Министр культуры Александр Ткаченко заверил, что ни одна ценность не покинет территорию Украины.

«Чем больше Лавра становится украинской, тем больше подгорает на болотах. Единственная задача, которая стоит перед нами сейчас по поводу Лавры — защитить ее от русского мира и окончательно проверить все наши украинские сакральные реликвии на месте. Ни одна сакральная ценность не покинет территорию Украины. А все похищенное России придется вернуть», — отметил он.

В центре стратегических коммуникаций также подчеркнули, что россияне придумали этот фейк как повод продолжить войну против Украины, прикрывшись «глубоким духовным измерением защиты лавры для России».

С 29 марта УПЦ (МП) должна была освободить все помещения, которыми пользуется в Киево-Печерской лавре. Государственный заповедник разорвал договор об аренде этой церковью Нижней Лавры, заключенный в июле 2013 года. Однако 30 марта священники УПЦ МП продолжили проводить в Лавре богослужения.

Государственная аудиторская служба Украины после проверки обнаружила незаконную передачу в пользование памятников культурного наследия и 36 незаконных построек на территории Лавры.

1 апреля СБУ сообщила о подозрении бывшему настоятелю Киево-Печерской лавры Павлу по двум статьям: разжигание религиозной розни и оправдание и отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины. Его отправили под круглосуточный домашний арест.