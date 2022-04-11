Премьер Словакии опроверг фейк об уничтожении переданной Украине системы С-300

11 апреля, 09:00
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Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер (Фото:REUTERS/Wolfgang Rattay)

Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер (Фото:REUTERS/Wolfgang Rattay)

Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер опроверг фейк об уничтожении системы противовоздушной обороны С-300, которую передали Украине.

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«Словакия категорически опровергает российскую пропаганду о том, что система ПВО С-300 в Украине уничтожена. Это неправда. Официально подтверждено Украиной», — написал он у себя в Twitter.

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8 апреля Хегер подтвердил, что Словакия передала Украине систему противовоздушной обороны С-300.

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Также Украина может получить от Словакии 16 155-миллиметровых самоходных гаубиц Zuzana, которые могут поражать цели на расстоянии более 30 километров.

https://twitter.com/eduardheger/status/1513250975447986184
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Словакия Украина ЗРК С-300 Война России против Украины

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