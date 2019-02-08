Фейгин посетил Сущенко в российской колонии в день его 50-летия Сегодня, 17:31 139 Цей матеріал також доступний українською ЕРА Роман Сущенко ЕРА

Общественный защитник незаконно заключенного в России журналиста Романа Сущенко Марк Фейгин побывал у подзащитного в колонии в день его 50-летия.

Об этом сообщает Укринформ.

“Побывал сегодня у Романа Сущенко, передал ему привет, рассказал о текущих новостях, о выставках его работ, которые запланированы в Варшаве, Париже. Конечно, ему очень приятно было это услышать. Роман просил поблагодарить всех за проявленное внимание”, - сказал он.

По словам Фейгина, бытовые условия Сущенко лучше, чем были изначально. Сейчас он находится в теплом, безопасном помещении, у него есть доступ к кипятку, он может осуществлять телефонные звонки.

Сущенко передали кисти и краски и теперь он может заниматься любимым делом. Сущенко выписывает прессу, которая доступна в колонии - Новую газету, Коммерсант.

Также есть вероятность, что украинский консул в Москве Альберт Черниюк, сможет посетить Сущенко во второй половине февраля.

Корреспондента Укринформа Романа Сущенко, нарушая международные правила, задержали 30 сентября 2016 года в Москве, куда он прибыл с частной поездкой. 7 октября 2016 года ему предъявили обвинение в шпионаже. В ФСБ России заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В ГУР МОУ это опровергли.

Мосгорсуд 4 июня 2018 года осудил Сущенко до 12 лет заключения в колонии строгого режима, 12 сентября Верховный суд России признал это решение "законным".

7 ноября его этапировали в колонию в Кировской области РФ.