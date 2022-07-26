Франция передаст украинским медикам 10 тысяч ноутбуков — Федоров 26 июля, 14:49 Ноутбуки предоставят украинским медикам (Фото:Министерство здравоохранения Украины)

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что правительство Франции предоставит украинским медикам 10 тысяч ноутбуков.

«Наши врачи — герои. Каждый день они спасают жизнь людей. Часто под вражескими обстрелами. Чтобы медикам было проще работать и общаться с пациентами онлайн, каждого важно обеспечить качественным интернетом и компьютером», — написал он в Telegram.

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По его словам, это немаловажная часть плана по цифровизации медицинской сферы.

«Благодарю Министерство экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета Франции за поддержку нашей с Минздравом инициативы», — заявил он.

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