Франция передаст украинским медикам 10 тысяч ноутбуков — Федоров
Ноутбуки предоставят украинским медикам (Фото:Министерство здравоохранения Украины)
Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что правительство Франции предоставит украинским медикам 10 тысяч ноутбуков.
«Наши врачи — герои. Каждый день они спасают жизнь людей. Часто под вражескими обстрелами. Чтобы медикам было проще работать и общаться с пациентами онлайн, каждого важно обеспечить качественным интернетом и компьютером», — написал он в Telegram.
По его словам, это немаловажная часть плана по цифровизации медицинской сферы.
«Благодарю Министерство экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета Франции за поддержку нашей с Минздравом инициативы», — заявил он.
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