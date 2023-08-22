МИД Венгрии утвердил назначение «профессора из окопов» Федора Шандора послом Украины

22 августа, 13:19
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Федор Шандор (Фото:Ужгородский национальный университет)

Федор Шандор (Фото:Ужгородский национальный университет)

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто утвердил решение о назначении преподавателя и военного Федора Шандора послом Украины в Будапеште.

Об этом сообщил телеканал ATV во вторник, 22 августа.

Просьбу об агремане для Федора Шандора Украина предоставила еще в марте, но президент Венгрии Каталин Новак одобрила его только 8 августа. Затем, согласно процедуре, подписанное ею решение направили в МИД страны для подписи министром.

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Федор Шандор (Фото:instagram.com/fedir_shandor/) Из университета — на войну. «Российская армия никакая, но она длинная» — интервью с «профессором из окопа» Федором Шандором

Решение президента станет официальным, когда Шандор приедет в Будапешт и вручит ей верительные грамоты.

Его предшественницу на посту посла в Венгрии Людмилу Непоп президент Владимир Зеленский уволил в июле 2022 года.

Федор Шандор — заведующий кафедрой социологии и социальной работы Ужгородского национального университета, профессор, доктор философских наук. Имеет 22 года педагогического стажа и 27 лет общего стажа. После начала полномасштабного вторжения России пошел добровольцем в армию и в перерывах между боями читал студентам лекции из окопов.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Венгрия Посол Петер Сийярто Украина-Венгрия

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