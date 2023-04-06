В российских спецслужбах есть люди, которые «не слишком довольны» войной — глава ФБР 6 апреля, 11:30 Кристофер Рэй (Фото:REUTERS/Ken Cedeno)

В российских спецслужбах есть люди, которые «не слишком довольны» войной России против Украины, заявил директор ФБР Кристофер Рэй.

Об этом сообщает CNN.

«Как я уже сказал, война для россиян идет не очень хорошо. И поэтому многие русские, включая сотрудников российских спецслужб, не слишком довольны», — сказал он.

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По его словам, в разведывательных службах есть много «несчастных россиян», которых ФБР хотело бы завербовать, но «другим способом».

«Мы хотим, чтобы эти несчастные россияне знали, что мы хотели бы поговорить с ними», — сказал он.

Глава ФБР добавил, что «они могут сыграть свою роль в изменении хода истории».

