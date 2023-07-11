ФБР сотрудничало с СБУ для блокировки пророссийских аккаунтов в соцсетях, однако их проверка была «ненадлежащей» — отчет Палаты представителей 11 июля, 09:38 Флаги США и Украины (Фото:REUTERS/Кевин Ламарк)

Федеральное бюро расследований США сотрудничало со Службой безопасности Украины для противодействия российской пропаганде в соцсетях, однако под блокировку попали и те аккаунты, которые критиковали Россию и ее войну против Украины.

Об этом сообщается в докладе Юридического комитета Палаты представителей, который опубликовало агентство CNN.

В ней утверждается, что СБУ посылала ФБР списки учетных записей в социальных сетях, которые распространяли российскую дезинформацию, а ФБР передавало эти списки соответствующим платформам социальных сетей, которые в свою очередь распространяли информацию среди работников, ответственных за модерацию контента и обеспечение правопорядка.

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Однако, по данным комитета, проверка аккаунтов была «ненадлежащей», поскольку некоторые из них на самом деле критиковали действия России и ее агрессию. Среди учетных записей, которые СБУ требовала удалить, были и верифицированные аккаунты американцев, русскоязычного аккаунта Госдепартамента США и американских журналистов.

Сообщается, что доклад, подготовленный совместно с подкомитетом Палаты представителей, опирается на информацию из ряда сообщений, которые были направлены Meta, материнской компании Facebook и Instagram, и Alphabet, материнской компании Google и YouTube.

ФБР отказалось давать комментарии.

Агентство CNN также обратилось за комментарием в СБУ, посольство Украины в Вашингтоне, Госдеп США и Meta.

Сообщается, что СБУ обозначило русскоязычную учетную запись Госдепартамента США в Instagram такой, что «распространяет контент, который пропагандирует войну и неточно отражает события в Украине, оправдывает военные преступления России в Украине и нарушение ею международного права».

Однако Meta не удовлетворила этот запрос.

Кроме того, в отчете комитета отмечается, что один высокопоставленный сотрудник Twitter указал в электронном письме к ФБР, что некоторые из учетных записей в списке, включали «даже несколько учетных записей американских и канадских журналистов».

В докладе сообщается, что в электронных письмах, приведенных в отчете комитета, агенты ФБР никоим образом не требуют удаления содержимого социальных сетей. Зато агенты ФБР передают информацию от СБУ и просят платформы социальных сетей «проверить учетные записи и принять меры, которые они считают нужным».

Коллегия Палаты представителей, ссылаясь на решение президента Украины Владимира Зеленского уволить главу СБУ «из-за российского проникновения в СБУ», утверждает, что Служба якобы имела «сомнительные мотивы» для проверки учетных записей.

В Комитете заявили, что был опрошен и старший сотрудник группы кибербезопасности Google, который засвидетельствовал, что Google «был завален различными запросами» на удаление контента после российского вторжения в Украину.

«Сотрудник засвидетельствовал, что первоочередными источниками запросов на цензуру были украинское правительство, правительства других стран Восточной Европы, Европейский Союз и Европейская комиссия», — говорится в отчете.

Комитет планирует использовать отчет и его выводы, чтобы утверждать, что ФБР «неправомерно вмешалось в свободу слова».

Комиссия также утверждает, что выводы отчета свидетельствуют о «ненадлежащем поведении ФБР, которое является неконституционным», и утверждает, что эта деятельность «угрожает национальной безопасности».

Ранее BBC сообщало, что аккаунты в Twitter с синими галочками распространяют фейки о войне в Украине. В частности в соцсети распространялось немало обманчивых сообщений о недавних беспорядках во Франции, один вирусный пост касался военной помощи США Украине.