Китай открыл подпольный «полицейский участок» в Нью-Йорке для преследования диссидентов — США 17 апреля, 22:02 Флаг Китая (Фото:REUTERS/Dado Ruvic)

В Нью-Йорке двух мужчин подозревают в том, что они работали в секретном китайском «полицейском участке», который КНР создала для преследования диссидентов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции США.

Двое мужчин — жители штата Нью-Йорк — были арестованы утром в понедельник и должны предстать перед судом. Один из подозреваемых, как считают правоохранители, работал на Китай с 2015 года и участвовал в преследовании китайских диссидентов в США. Обоим грозит до 25 лет тюремного заключения.



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По данным Минюста США, Министерство общественной безопасности КНР использовало «полицейский участок» в китайском квартале Манхэттена как штаб для слежки или запугивания китайских диссидентов и критиков Китая, живущих в Штатах. Работа «участка» прекратилась осенью 2022 года после того, как агентам стало известно о расследовании ФБР.

В прокуратуре Нью-Йорка заявили, что дело «свидетельствует о вопиющем нарушении китайским правительством суверенитета нашей страны».

«Просто возмутительно, что Министерство общественной безопасности Китая думает, что ему может сойти с рук создание незаконного секретного полицейского участка на территории США, помогающего экспортировать репрессии и подрывать наше верховенство права», — заявил и.о. помощника директора ФБР Курт Ронноу.

Как пишет BBC, считается, что у Китая может быть минимум 100 таких «участков» в 53 странах, в том числе Великобритании и Нидерландах. В посольстве Китая ранее утверждали, что в США и Канаде действуют «пункты», открытые во время пандемии для помощи гражданам с продлением водительских прав и подобными вопросами.