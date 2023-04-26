ФБР помогает Украине собирать доказательства военных преступлений россиян 26 апреля, 09:57 Уничтоженные российскими оккупантами дома в Мариуполе, 14 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Pavel Klimov)

Украина сотрудничает с Федеральным бюро расследований США и американскими компаниями, чтобы собирать доказательства военных преступлений российских военных. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на высокопосталвенных чиновников.



По словам специального агента ФБР, ранее работавшего атташе по юридическим вопросам агентства в Украине Алекса Кобзанца, сбор цифровых данных с поля боя и их анализ — «это то, в чем у ФБР есть опыт».

Видео дня

Он рассказал, что эта работа включает в себя изучение информации их мобильных телефонов, судебно-медицинский анализ образцов ДНК и анализ частей тел, которые нашли во время боевых действий.

«Следующим шагом будет работа с национальными провайдерами США и передача этой информации, получение информации об абонентах, о геолокации, где это возможно», — заявил Кобзанец.

Также он говорит, что за последние полтора года ФБР работало над тем, чтобы помочь Киеву выявить действовавших в Украине российских коллаборантов и шпионов, а также российские силы, которые были за границами столицы, когда происходило вторжение.

19 апреля генпрокурор Украины Андрей Костин заявил, что его ведомство зарегистрировало около 80 тысяч случаев потенциальных военных преступлений с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

