Facebook предоставил избранным компаниям доступ к скрытым данным Сегодня, 20:45 64 Цей матеріал також доступний українською Facebook оказался в эпицентре нового скандала

В 2015 году социальная сеть Facebook предоставила избранным компаниям, таким как Netflix и Airbnb, привилегированный доступ к данным пользователей.

Об этом свидетельствует служебная переписка Facebook, которую обнародовал парламент Великобритании, передает Reuters.

Британские законодатели обнародовали 223-страничный документ, который содержит электронные письма высокопоставленных сотрудников Facebook, в том числе основателя Марка Цукерберга, за период с 2012 по 2015 год.

Страшная сказка Цукерберга

Согласно их содержанию, компаниям из так называемого "белого списка" был предоставлен доступ к скрытому списку друзей пользователей. Помимо Netflix и Airbnb, в "белом списке" находились компании Badoo и Lyft.

Согласно обнародованным данным, компания обсуждала платежи за доступ к пользовательским данным.

В Facebook заявили, что обнародованные сообщения вырваны из контекста и вводят в заблуждение.

Парламент Великобритании получил ряд документов Facebook с внутренней информацией от основателя американской компании Six4Three. Разработчик получил их в рамках продолжающегося судебного процесса в штате Калифорния.

Официальный Лондон заставил основателя Six4Three передать документы во время деловой поездки в Британию. Ему сказали, что он рискует штрафами и даже тюремным заключением, если он не отдаст документы.