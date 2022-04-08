«Это возможно и необходимо». НАТО должно быстрее предоставлять Украине более мощные системы вооружения — экс-сотрудник альянса 8 апреля, 11:57 Цей матеріал також доступний українською Украинский военнослужащий в Киевской области (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Экс-директор НАТО по планированию политики Фабрис Потье заявил, что НАТО должно быстрее предоставить Украине более мощные системы вооружения.

Война России против Украины — главные события 8 апреля

Об этом сообщает Sky News.

«Это возможно и необходимо, потому что выбор здесь заключается в том, вступаем ли мы в очень долгую войну на истощение, в которой целые города на Донбассе и востоке Украины будут практически стерты с лица земли, а гражданские лица, очевидно, будут убиты тысячами. Или же мы пытаемся помочь Зеленскому закончить эту войну на условиях, которые действительно приемлемы для него и украинского населения», — сказал он.

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Комментируя признание Кремлем «значительных» потерь на войне, Потье заявил, что это было неизбежно, потому что «мертвые российские солдаты должны вернуться домой».

По его словам, Россия «развивает нарратив, что да, гибнет много солдат, но оно того стоит».

«Так что никогда не стоит недооценивать способность Кремля превращать нечто ужасное в некое позитивное повествование для поддержания пропаганды», — сказал он.

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