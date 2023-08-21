РФ разрушила отношения с Финляндией, на политическом уровне их больше нет — МИД 21 августа, 17:40 Министр иностранных дел Элина Валтонен (Фото:Markku Ulander / Lehtikuva)

Россия разрушила двусторонние отношения с Финляндией и на политическом уровне их больше не существует.

Об этом заявила министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен, сообщает Yle.

В Хельсинки началось сегодня традиционное ежегодное мероприятие «Дни послов», в котором принимают участие государственное руководство Финляндии и представители иностранных дипмиссий.

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На мероприятии выступают, среди прочих, премьер-министр Петтери Орпо и министр иностранных дел Элина Валтонен.

По словам главы финского МИД Валтонен, Россия разрушила двусторонние отношения с Финляндией и на политическом уровне их больше не существует. Однако в вопросах дипломатии и обеспечения безопасности на границе связь важно поддерживать.

Валтонен подчеркнула, что цель Финляндии — добиться того, чтобы Россия прекратила войну в Украине.

«Летнее восстание ЧВК Вагнера показало, что нам необходимо быть готовыми к внезапным поворотам событий. Но одновременно с этим нужно быть готовыми и к тому, что война затянется», — заявила глава МИД Финляндии.

Министр добавила, что ответственность за войну несет Россия. По ее словам, РФ необходимо также принудить к выплате контрибуций за разрушения, нанесенные во время военных действий.

Также министр уточнила, что вместе с другими западными странами Финляндия действует в рамках международного права, когда помогает Украине. Она добавила, что стратегическую зависимость от Китая необходимо уменьшить.