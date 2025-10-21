Норвегия перехватила российский самолет-разведчик над Баренцевым морем

Истребители F-35 норвежских Военно-воздушных сил в понедельник, 20 октября, перехватили российский самолет радиоэлектронной разведки Ил-20 над Баренцевым морем.

Об этом сообщает издание Altaposten.

Как говорится в публикации, днем радары зафиксировали неопознанный объект в международном воздушном пространстве вблизи северного района Финнмарк, что недалеко от границы с РФ.

После этого, как отмечает Altaposten, с авиабазы Эвенес в рамках операции быстрого реагирования (QRA) направили истребители F-35.

По словам издания, самолеты преодолели звуковой барьер, что вызвало громкий звук, который жители Альты и Тромсе приняли за взрыв.

23 сентября премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере заявил, что Россия один раз весной и дважды летом 2025 года нарушила ее воздушное пространство.

Инфографика: NV

27 сентября в Норвегии зафиксировали пролет беспилотников над военной авиабазой Эрланд. На следующий день в Норвегии из-за неизвестного дрона развернулся пассажирский авиарейс, следовавший из Осло в город Бардуфосс на севере страны.

30 сентября в аэропорту норвежского города Бреннейсунн зафиксировали пролет неизвестного беспилотника. Также полиция Норвегии получила сообщение о дроне над газовым месторождением Equinor в Северном море.

В октябре полиция Норвегии приняла решение оштрафовать двух мужчин, которые запускали беспилотники в запретной зоне вблизи аэропорта Саннефьорд на юге страны.