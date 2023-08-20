42 самолета. Зеленский сообщил о «прорывной договоренности» по F-16 с Нидерландами

20 августа, 15:24
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Владимир Зеленский и премьер Нидерландов Марк Рютте возле F-16 на авиабазе Эйндховен в Нидерландах (Фото:Zelenskiy / Official / Telegram)

Владимир Зеленский и премьер Нидерландов Марк Рютте возле F-16 на авиабазе Эйндховен в Нидерландах (Фото:Zelenskiy / Official / Telegram)

Президент Украины Владимир Зеленский, который находится с визитом в Нидерландах, сообщил о «прорывной договоренности» по F-16.

«F-16. Прорывная договоренность. С сегодняшнего дня уже конкретика. Будут в украинском небе. Спасибо, Нидерланды», — написал Зеленский, опубликовав совместное селфи с премьер-министром страны Марком Рютте.

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Редактор: София Лазарова

Теги:   Нидерланды Марк Рютте Истребители F-16 Боевые самолеты Военный самолет Владимир Зеленский Война России против Украины

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