42 самолета. Зеленский сообщил о «прорывной договоренности» по F-16 с Нидерландами 20 августа, 15:24 Владимир Зеленский и премьер Нидерландов Марк Рютте возле F-16 на авиабазе Эйндховен в Нидерландах (Фото:Zelenskiy / Official / Telegram)

Президент Украины Владимир Зеленский, который находится с визитом в Нидерландах, сообщил о «прорывной договоренности» по F-16.



«F-16. Прорывная договоренность. С сегодняшнего дня уже конкретика. Будут в украинском небе. Спасибо, Нидерланды», — написал Зеленский, опубликовав совместное селфи с премьер-министром страны Марком Рютте.

Видео дня

Дополняется…