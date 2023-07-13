В Пентагоне заявили, что ситуация на фронте в Украине не идеальна для истребителей F-16 13 июля, 23:04 F-16 (Фото:Министерство обороны Южной Кореи / Handout via REUTERS)

В Минобороны США заявили, что ситуация на фронте в Украине не является идеальной для использования истребителей F-16 украинской армией.

Об этом сообщил журналист Politico Лара Селигман в Twitter.

По его словам, директор по операциям Объединенного штаба генерал-лейтенант Дуглас Симс во время брифинга Пентагона заявил, что условия на поле боя сейчас «вероятно, не идеальны» для использования истребителей F-16.

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«Все может измениться, но у россиян есть значительная противовоздушная оборона», — цитирует Симса журналист.

При этом в Пентагоне отметили, что на ход боевых действий может повлиять передача Украине танков M1 Abrams, прибытие которых запланировано на осень.

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В мае западные партнеры заговорили о формировании коалиции по передаче Украине истребители F-16, которые уже длительное время просил Киев.

Первым шагом должно стать обучение украинских пилотов. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак 19 мая объявил, что его страна, США, Нидерланды, Бельгия и Дания согласились участвовать в подготовке украинских пилотов на западных истребителях.

В министерстве обороны Дании говорили, что обучение начнется в конце лета.

Президент Украины Владимир Зеленский 21 июня говорил, что Украина может получить первые F-16 через шесть-семь месяцев . Министр обороны Алексей Резников заявлял, что F-16 будут в Украине не раньше Нового года, хотя ранее в Минобороны выражали надежду, что это произойдет этой осенью.