В Пентагоне заявили, что ситуация на фронте в Украине не идеальна для истребителей F-16
F-16 (Фото:Министерство обороны Южной Кореи / Handout via REUTERS)
В Минобороны США заявили, что ситуация на фронте в Украине не является идеальной для использования истребителей F-16 украинской армией.
Об этом сообщил журналист Politico Лара Селигман в Twitter.
По его словам, директор по операциям Объединенного штаба генерал-лейтенант Дуглас Симс во время брифинга Пентагона заявил, что условия на поле боя сейчас «вероятно, не идеальны» для использования истребителей F-16.
«Все может измениться, но у россиян есть значительная противовоздушная оборона», — цитирует Симса журналист.
При этом в Пентагоне отметили, что на ход боевых действий может повлиять передача Украине танков M1 Abrams, прибытие которых запланировано на осень.
В мае западные партнеры заговорили о формировании коалиции по передаче Украине истребители F-16, которые уже длительное время просил Киев.
Первым шагом должно стать обучение украинских пилотов. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак 19 мая объявил, что его страна, США, Нидерланды, Бельгия и Дания согласились участвовать в подготовке украинских пилотов на западных истребителях.
В министерстве обороны Дании говорили, что обучение начнется в конце лета.
Президент Украины Владимир Зеленский 21 июня говорил, что Украина может получить первые F-16 через шесть-семь месяцев . Министр обороны Алексей Резников заявлял, что F-16 будут в Украине не раньше Нового года, хотя ранее в Минобороны выражали надежду, что это произойдет этой осенью.