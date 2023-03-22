Столтенберг не исключил, что страны НАТО передадут Украине истребители F-16 22 марта, 22:37 Украина просит у союзников истребители F-16, на Западе идет дискуссия (Фото:South Korean Defence Ministry/Handout via Reuters)

Генсек НАТО Йенс Столтенберг не исключил, что страны Альянса передадут истребители F-16 или другие западные боевые самолеты Украине.

«Мы должны продолжать рассматривать потребность в больших возможностях», — сказал Столтенберг в интервью The Guardian.

Столтенберг подчеркнул, что несмотря на первоначальный очевидный отказ президента США Джо Байдена передать истребители американского производства Украине, все же «не было принято никаких решений по F-16».

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Президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц ранее заявили, что не будут передавать самолеты Украине.

В Польше говорили, что готовы действовать только при широкой поддержке Запада.



По мнению министра обороны Алексея Резникова, положительное решение о передаче авиации Украине — это вопрос одного-двух месяцев.

20 марта командующих авиацией ВВС Украины генерал Сергей Голубцов говорил, что украинские пилоты смогут обучиться управлению и полетам на истребителях F-16 менее чем за полгода.