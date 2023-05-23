США относят поставки F-16 Украине к долгосрочным договоренностям — Пентагон 23 мая, 23:02 Истребитель F-16 Fighting Falcon (Фото:flickr.com/U.S. Department of Defense Current Photos)

США относят к долгосрочным договоренностям поставки Украине истребителей F-16.

Об этом сообщил во время брифинга спикер Минобороны США генерал Патрик Райдер.

«Поставки F-16 для Украины относятся к долгосрочным договоренностям. Эти F-16 не будут релевантными для предстоящего контрнаступления», — сказал он.

Видео дня

По словам спикера, США рассчитывают, что начало обучения украинских пилотов на истребителях F-16 начнется в ближайшие недели или месяцы.

Инфографика: НВ

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак 19 мая объявил, что его страна, США, Нидерланды, Бельгия и Дания согласились участвовать в подготовке украинских пилотов на западных истребителях. Британия обещает начать учения уже летом. CNN писало, что решение о совместных тренировках поддержал президент США Джо Байден.

В Белом доме также заявили, что в ближайшие месяцы союзники будут работать над тем, чтобы определить, когда, кто и сколько самолетов передаст Украине. В Минобороны Украины надеются, что F-16 появятся в Украине этой осенью.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что не может сказать, сколько истребителей будет передано и когда это произойдет, но отметил, что попытается ускорить их поставки.

Советник министра обороны Юрий Сак говорил, что Киев хочет получить от 40 до 50 F-16 и сформировать три-четыре эскадрильи.