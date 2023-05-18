Пентагон не против, чтобы Украина получила истребители F-16 от другой страны, но запросов, похоже, пока не было — Politico 18 мая, 08:15 F-16 (Фото:REUTERS/Gene Blevins)

Министерство обороны США не против, чтобы Украина получила американские истребители F-16 от другой страны. Об этом заявил спикер Пентагона изданию Politico.

Так, комментируя позицию по состоянию на май, он повторил слова чиновника Минобороны за январь: «Я не думаю, что мы возражаем» против идеи предоставления самолетов третьей стороне.

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В то же время, как пишет Politico, пока не похоже, что какое-то европейское правительство обратилось к США с официальной просьбой передать Киеву свои истребители. Журналисты предполагают, что страны могут оставить некоторые дискуссии для июльского саммита НАТО в Вильнюсе.

Ранее в Пентагоне настаивали, что F-16 занимает примерно восьмое место в списке приоритетов для Украины, в отличие от противовоздушной обороны, артиллерии, механизированных и бронированных транспортных средств. Президент США Джо Байден тоже «пока» исключал отправку американских истребителей Киеву по этой же причине.

В то же время Украина заявляет, что современные истребители нужны уже сейчас, в частности для борьбы с российскими управляемыми планирующими бомбами. Советник министра обороны Юрий Сак говорил, что Киев хочет получить от 40 до 50 F-16 и сформировать три-четыре эскадрильи.

16 мая глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что несколько стран готовы передать Украине истребители в составе коалиции. В Великобритании летом стартуют учения для украинских пилотов, Франция тоже готова проводить тренировки.

По словам Кулебы, процесс передачи Украине истребителей F-16 должен начаться с согласия Вашингтона.

Инфографика: NV