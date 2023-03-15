Сенаторы США от обеих партий требуют от Пентагона передать Украине истребители F-16 — Politico 15 марта, 09:33 F-16 (Фото:REUTERS/Paulo Whitaker/File Photo)

Восемь сенаторов США от Демократической и Республиканской партий призывают Пентагон передать Украине истребители F-16. Об этом говорится в их письме министру обороны Ллойду Остину, которое есть в распоряжении Politico.

Как пишет издание, инициатором обращения стал сенатор Марк Келли из штата Аризона. Группа пишет, что развязанная Россией полномасштабная война против Украины «сейчас на критическом этапе» и убеждена: F-16 могут дать Украине преимущество.

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«После разговора на Мюнхенской конференции по безопасности в прошлом месяце с американскими, украинскими и иностранными лидерами, которые поддерживают Украину, мы считаем: США должны внимательно рассмотреть вопрос о предоставлении Украине самолетов F-16. Это была бы значительная помощь, которая могла бы изменить правила игры в поле боя», — цитирует письмо Politico.



Законодатели просят главу Пентагона до конца недели предоставить им оценку разных факторов, необходимых для успешной передачи самолетов Киеву.

Они задали Остину несколько вопросов, в частности: насколько высоко украинские чиновники оценивают истребители, когда делают запросы на оружие, и откуда можно получить самолеты в случае одобрения такого решения — из запасов или нужно изготовить новые.

Также сенаторов интересует, как военные оценивают влияние F-16 на войну и то, как скоро украинцы смогут научиться ими управлять. Они считают, что приезд двух пилотов из Украины в США для оценки навыков овладения самолетами — «важный шаг в определении» их готовности к полетам.

США не против, чтобы другие страны передавали самолеты для ВСУ. В то же время президент США Джо Байден заявил, что «пока» исключает возможность отправки американских истребителей F-16 по Украине, поскольку они, по его словам, сейчас не нужны Киеву. В Пентагоне говорили, что самый оптимистичный срок поставок старых F-16 – примерно 18 месяцев, тогда как производство новых самолетов может занять от трех до шести лет.

Украина рассчитывает получить от партнеров несколько типов истребителей, один из которых станет основным для ВСУ.