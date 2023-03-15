Сенаторы США от обеих партий требуют от Пентагона передать Украине истребители F-16 — Politico

15 марта, 09:33
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F-16 (Фото:REUTERS/Paulo Whitaker/File Photo)

F-16 (Фото:REUTERS/Paulo Whitaker/File Photo)

Восемь сенаторов США от Демократической и Республиканской партий призывают Пентагон передать Украине истребители F-16. Об этом говорится в их письме министру обороны Ллойду Остину, которое есть в распоряжении Politico.

Как пишет издание, инициатором обращения стал сенатор Марк Келли из штата Аризона. Группа пишет, что развязанная Россией полномасштабная война против Украины «сейчас на критическом этапе» и убеждена: F-16 могут дать Украине преимущество.

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«После разговора на Мюнхенской конференции по безопасности в прошлом месяце с американскими, украинскими и иностранными лидерами, которые поддерживают Украину, мы считаем: США должны внимательно рассмотреть вопрос о предоставлении Украине самолетов F-16. Это была бы значительная помощь, которая могла бы изменить правила игры в поле боя», — цитирует письмо Politico.

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Законодатели просят главу Пентагона до конца недели предоставить им оценку разных факторов, необходимых для успешной передачи самолетов Киеву.

Они задали Остину несколько вопросов, в частности: насколько высоко украинские чиновники оценивают истребители, когда делают запросы на оружие, и откуда можно получить самолеты в случае одобрения такого решения — из запасов или нужно изготовить новые.

Также сенаторов интересует, как военные оценивают влияние F-16 на войну и то, как скоро украинцы смогут научиться ими управлять. Они считают, что приезд двух пилотов из Украины в США для оценки навыков овладения самолетами — «важный шаг в определении» их готовности к полетам.

США не против, чтобы другие страны передавали самолеты для ВСУ. В то же время президент США Джо Байден заявил, что «пока» исключает возможность отправки американских истребителей F-16 по Украине, поскольку они, по его словам, сейчас не нужны Киеву. В Пентагоне говорили, что самый оптимистичный срок поставок старых F-16 – примерно 18 месяцев, тогда как производство новых самолетов может занять от трех до шести лет.

Украина рассчитывает получить от партнеров несколько типов истребителей, один из которых станет основным для ВСУ.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   США Истребители Пентагон F-16 Истребитель Война России против Украины

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