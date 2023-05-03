Вопрос о передаче Украине истребителей F-16 еще не закрыт — премьер Дании 3 мая, 22:01 Тайваньский самолет F-16 (Фото:REUTERS/Ann Wang)

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен сообщил, что вопрос о предоставлении Украине истребителей F-16 еще не закрыт и союзники продолжают совещания по этому вопросу.

«Это сложная задача, сложный вопрос, но дискуссия до сих пор продолжается. Со стороны Дании мы его еще не закрыли», — сказал глава датского правительства во время брифинга с президентом Украины Владимир Зеленский.

Видео дня

Ранее Зеленский говорил, что страны Запада передадут Украине самолеты после наступательных действий ВСУ. Также, по его словам, Украина начнет контрнаступление до того, как партнеры передадут ей многоцелевые истребители F-16.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба говорил, что процесс передачи Украине истребителей F-16 должен начаться с согласия со стороны США. В Белом доме заявили, что пока не рассматривают передачу Украине F-16.

20 марта командующий авиацией ВВС Украины Сергей Голубцов говорил, что украинские пилоты смогут научиться управлению F-16 менее чем за полгода.