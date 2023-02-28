Украина просила у США 128 F-16 — Пентагон 28 февраля, 22:14 F-16 (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

Поставка Украине истребителей F-16, если США примут такое решение, может занять минимум полтора года. Об этом заявил заместитель министра обороны США Колин Каль во время слушаний в Конгрессе во вторник, 28 февраля.

Каль сообщил, что США не начинали обучение украинских пилотов на F-16, потому что сроки обучения и их поставки примерно одинаковые — полтора года, так что, даже если начать обучение заранее, это не сэкономит время. По его словам, «нет смысла» обучать украинцев использованию именно F-16, потому что в итоге они могут получить самолеты Tornado, Gripen или Mirage, а не F-16.



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Замминистра также сказал, что президент США Джо Байден обсуждал этот вопрос с украинским президентом Владимиром Зеленским в Киеве. Он заявил, что, хотя это приоритет для Украины, самолеты не входят в топ-3 приоритетов. По оценке США, эти приоритеты — системы ПВО, артиллерия и бронетехника.

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Каль рассказал, что если бы США решили передать Украине новые F-16, это бы заняло от 3 до 6 лет. Более старые истребители можно доставить быстрее — за 1,5−2 года. Он также заявил, что Украина просила 128 самолетов четвертого поколения, но, по мнению ВВС США, защитникам Украины «в долгосрочной перспективе», вероятно, нужно от 50 до 80.

Представитель Пентагона сообщил, что передача Украине даже 36 F-16 более старых модификаций будет стоить 2−3 млрд долларов, что «съест» значительную часть средств на военную помощь стране на этот финансовый год. Он добавил, что США оценивают, рационально ли тратить такую сумму на помощь, которую получится доставить только через полтора года, когда ее можно потратить на БМП Bradley, 155-мм снаряды, ракеты GMLRS и так далее.

Президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц ранее заявили, что не будут передавать самолеты Украине. В Польше говорили, что готовы действовать только при широкой поддержке Запада.

По мнению министра обороны Алексея Резникова, положительное решение о передаче авиации Украине — это вопрос одного-двух месяцев.