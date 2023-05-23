В Европе не исключили, что Украина может получить истребители F-16 уже к осени — Politico 23 мая, 09:52 В Европе формируется коалиция стран, которые могут передать Украине F-16 (Фото:Ints Kalnins/File Photo/Reutes)

Дипломаты и представители оборонной сферы в Европе считают, что Украина может получить истребители F-16 уже к осени, пишет Politico со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

На вопрос о сроках передачи Киеву авиации данного типа к осени высокопоставленный представитель оборонного ведомства Центральной Европы ответил утвердительно.

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«Думаю, да», — сказал собеседник издания.

Отвечая на тот же вопрос, высокопоставленный дипломат из Восточной Европы сказал: «Почему бы и нет?».

На фоне саммита G7 в Японии западные партнеры заговорили о формировании коалиции по передаче Украине истребители F-16, которые уже длительное время просит Киев.

Первым шагом станет обучение украинских пилотов. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак 19 мая объявил, что его страна, США, Нидерланды, Бельгия и Дания согласились участвовать в подготовке украинских пилотов на западных истребителях. Британия обещает начать учения уже летом. CNN писало, что решение о совместных тренировках поддержал президент США Джо Байден.

Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель заявил, что украинские пилоты уже начали обучение на истребителях F-16.

Когда и сколько истребителей получит Украина, пока не объявлено.

В Белом доме заявили, что в ближайшие месяцы союзники будут работать над тем, чтобы определить, когда, кто и сколько самолетов передаст Украине. При этом истребители будут предоставляться при условии, что Украина не будет использовать их для ударов по территории РФ.

В Минобороны Украины надеются, что F-16 появятся в Украине этой осенью.

Инфографика: NV

Президент Владимир Зеленский заявлял, что не может сказать, сколько истребителей будет передано и когда это произойдет, но отметил, что попытается ускорить их поставки.

Украина заявляет, что современные истребители нужны уже сейчас, в частности для борьбы с российскими управляемыми авиабомбами. Советник министра обороны Юрий Сак говорил, что Киев хочет получить от 40 до 50 F-16 и сформировать три-четыре эскадрильи.

