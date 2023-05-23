В Польше подтвердили старт обучения украинских пилотов на F-16 — СМИ 23 мая, 13:13 Несколько стран Европы приступили к обучению украинских пилотов на F-16, в частности Польша (Фото:Ints Kalnins/File Photo/Reutes)

В польском правительстве подтвердили данные о том, что в стране стартовало обучение украинских пилотов на истребителях F-16, пишет Укринформ со ссылкой на источники в ведомстве.

«Да, это правда», — отметил собеседник издания.

Он добавил, что официальная информация по этому поводу будет немного позже.

Источник также подчеркнул, что Варшава пытается активно помогать Киеву на всех возможных направлениях.

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На фоне саммита G7 в Японии западные партнеры заговорили о формировании коалиции по передаче Украине истребителей F-16, которые уже длительное время просит Киев.

Первым шагом станет обучение украинских пилотов. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак 19 мая объявил, что его страна, США, Нидерланды, Бельгия и Дания согласились участвовать в подготовке украинских пилотов на западных истребителях. Британия обещает начать учения уже летом. CNN писало, что решение о совместных тренировках поддержал президент США Джо Байден.

Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель заявил, что украинские пилоты уже начали обучение на истребителях F-16. Позже он добавил, что к обучению присоединились несколько стран Европы, в частности, Польша.

Издание Politico сообщило, что Киев может получить авиацию уже до осени.

Когда и сколько истребителей получит Украина, пока не объявлено.

Инфографика: NV

В Белом доме заявили, что в ближайшие месяцы союзники будут работать над тем, чтобы определить, когда, кто и сколько самолетов передаст Украине. При этом истребители будут предоставляться при условии, что Украина не будет использовать их для ударов по территории РФ.