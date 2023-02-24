Польша готова обучать украинских пилотов на истребителях F-16 в рамках коалиции — Моравецкий 24 февраля, 16:47 Матеуш Моравецкий (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Польша готова обучать украинских пилотов на истребителях F-16, сообщил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий в пятницу, 24 февраля.

«Если говорить о том, что мы готовы обучать украинских пилотов на F-16, то да, мы готовы к проведению таких учений на истребителях F-16 в Польше», — сказал он во время брифинга с президентом Владимиром Зеленским в Киеве.

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Моравецкий добавил, что это должно быть согласовано в рамках более широкой коалиции.

«Но Польша готова проводить такие учения. Очень важно, чтобы украинское небо наконец было безопасным», — заявил премьер Польши.

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Президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц ранее заявили, что не будут передавать самолеты Украине. В Польше говорили, что готовы действовать только при широкой поддержке Запада.

22 февраля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что постоянно ведется работа по созданию авиакоалиции. По его словам, вопрос предоставления Киеву самолетов «будет решен положительно».