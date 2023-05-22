Боррель заявил, что украинские пилоты уже начали обучение на F-16 22 мая, 12:34 Боррель выразил надежду на скорую передачу истребителей F-16 Украине (Фото:Christine Olsson/TT News Agency via Reuters)

Украинские пилоты уже начали обучение на истребителях F-16, заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель.

Об этом он сказал перед началом заседания Совета министров стран ЕС по иностранным делам в Брюсселе.

«Обучение пилотов уже началось, и я надеюсь, что вскоре мы сможем предоставить Украине это вооружение», — отметил он.

Видео дня

Боррель добавил, что Силы обороны Украины нуждаются в истребителях и приветствовал решение G7.

«Это хорошая идея. Хорошо, что она исходит от G7 и что они, наконец, решили подготовить почву для обеспечения Украины нужными ей истребителями», — резюмировал дипломат.

На фоне саммита G7 в Японии западные партнеры заговорили о формировании коалиции по передаче Украине истребители F-16, которые уже длительное время просит Киев.

Первым шагом станет обучение украинских пилотов. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак 19 мая объявил, что его страна, США, Нидерланды, Бельгия и Дания согласились участвовать в подготовке украинских пилотов на западных истребителях. Британия обещает начать учения уже летом. CNN писало, что решение о совместных тренировках поддержал президент США Джо Байден.

Когда и сколько истребителей получит Украина, пока не объявлено.

В Белом доме заявили, что в ближайшие месяцы союзники будут работать над тем, чтобы определить, когда, кто и сколько самолетов передаст Украине. При этом истребители будут предоставляться при условии, что Украина не будет использовать их для ударов по территории РФ.

В Минобороны Украины надеются, что F-16 появятся в Украине этой осенью.

Инфографика: NV

Президент Владимир Зеленский заявлял, что не может сказать, сколько истребителей будет передано и когда это произойдет, но отметил, что попытается ускорить их поставки.

Украина заявляет, что современные истребители нужны уже сейчас, в частности для борьбы с российскими управляемыми авиабомбами. Советник министра обороны Юрий Сак говорил, что Киев хочет получить от 40 до 50 F-16 и сформировать три-четыре эскадрильи.

