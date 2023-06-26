В Минобороны Дании заявили, что обучение украинских пилотов на F-16 уже началось 26 июня, 16:02 F-16 (Фото:Министерство обороны Южной Кореи / Handout via REUTERS)

В понедельник, 26 июня, исполняющий обязанности министра обороны Троэлс Лунд Поульсен заявил, что обучение украинских пилотов на истребителях F-16 уже началось.

Об этом сообщает Associated Press.

По словам Поульсена, Дания уже «предприняла шаги по обучению и повышению квалификации украинских пилотов».

«Мы также рассмотрим, должны ли мы сделать конкретное пожертвование Украине датских истребителей F-16 и сколько их должно быть», — сказал он.

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Украинские пилоты должны пройти от шести до восьми месяцев обучения, прежде чем возможная передача датских самолетов F-16 станет реальностью, добавил Поульсен. Он также предположил, что самолеты F-16 будут находиться в Дании до 2024 года.

Также Поульсен сообщил, что Дания выведет из эксплуатации свои истребители F-16 в 2025 году — на два года раньше, чем планировалось. Это приблизит их передачу Украине.

К «коалиции истребителей» для Украины присоединились уже восемь стран Европы: Великобритания, Нидерланды, Польша, Дания, Швеция, Бельгия, Португалия, Франция.

Власти Дании говорили, что хотят организовать обучение украинских пилотов на истребителях F-16 на базе военно-воздушных сил Скрюдструп. Именно там расположены датские самолеты этого класса.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что Украина примет на вооружение современные западные истребители F-16 не раньше Нового года 2024.