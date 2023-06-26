В Минобороны Дании заявили, что обучение украинских пилотов на F-16 уже началось
F-16 (Фото:Министерство обороны Южной Кореи / Handout via REUTERS)
В понедельник, 26 июня, исполняющий обязанности министра обороны Троэлс Лунд Поульсен заявил, что обучение украинских пилотов на истребителях F-16 уже началось.
Об этом сообщает Associated Press.
По словам Поульсена, Дания уже «предприняла шаги по обучению и повышению квалификации украинских пилотов».
«Мы также рассмотрим, должны ли мы сделать конкретное пожертвование Украине датских истребителей F-16 и сколько их должно быть», — сказал он.
Украинские пилоты должны пройти от шести до восьми месяцев обучения, прежде чем возможная передача датских самолетов F-16 станет реальностью, добавил Поульсен. Он также предположил, что самолеты F-16 будут находиться в Дании до 2024 года.
Также Поульсен сообщил, что Дания выведет из эксплуатации свои истребители F-16 в 2025 году — на два года раньше, чем планировалось. Это приблизит их передачу Украине.
К «коалиции истребителей» для Украины присоединились уже восемь стран Европы: Великобритания, Нидерланды, Польша, Дания, Швеция, Бельгия, Португалия, Франция.
Власти Дании говорили, что хотят организовать обучение украинских пилотов на истребителях F-16 на базе военно-воздушных сил Скрюдструп. Именно там расположены датские самолеты этого класса.
Министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что Украина примет на вооружение современные западные истребители F-16 не раньше Нового года 2024.