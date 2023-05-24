Командующий ВВС Германии заявил, что Берлин может присоединиться к «коалиции истребителей» для Украины 24 мая, 15:20 Истребители F-16 (Фото:U.S. Department of Defense Current Photos/Flickr)

Германия может присоединиться к «коалиции истребителей» для Украины, несмотря на то, что у страны нет самолетов F-16.

Такое мнение высказал главнокомандующий ВВС Германии Инго Герхартц в интервью Tagesspiegel.

«Страны, у которых нет F-16, могут оказать здесь поддержку другого плана, например, инфраструктурой или обучением», — отметил он.

Видео дня

Герхартц добавил, что решение о возможном участии Германии в «коалиции истребителей» зависит от политиков.

«Многие страны буквально недавно сняли с эксплуатации свои самолеты и могли бы своевременно поставить их Украине», — резюмировал он.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак 19 мая объявил, что его страна, США, Нидерланды, Бельгия и Дания согласились участвовать в подготовке украинских пилотов на западных истребителях. Британия обещает начать учения уже летом. CNN писало, что решение о совместных тренировках поддержал президент США Джо Байден.

В Белом доме также заявили, что в ближайшие месяцы союзники будут работать над тем, чтобы определить, когда, кто и сколько самолетов передаст Украине. В Минобороны Украины надеются, что F-16 появятся в Украине этой осенью.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что не может сказать, сколько истребителей будет передано и когда это произойдет, но отметил, что попытается ускорить их поставки.

Советник министра обороны Юрий Сак говорил, что Киев хочет получить от 40 до 50 F-16 и сформировать три-четыре эскадрильи.