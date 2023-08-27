«Дело движется вперед». Украина получит F-16 уже в ближайшее время — Милли 27 августа, 15:21 Генерал Марк Милли (Фото:REUTERS/Thilo Schmuelgen)

Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли убежден, что Украина получит истребители F-16 в недалеком будущем.

Об этом он рассказал в интервью иорданскому телеканалу Al-Mamlaka, пишет Reuters.

«Относительно F-16. На самом деле дело движется вперед. Итак, существует программа обучения, и они (украинцы — ред.), вероятно, получат F-16… в недалеком будущем», — сказал Милли.

Генерал также прокомментировал ход украинского контрнаступления. Он отметил, что Силам обороны пришлось столкнуться с укрепленными позициями российских оккупантов, которые подготовили минные поля, танковые рвы и «зубы дракона».

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«У украинцев осталось значительное количество боевой силы, и это еще не конец. Поэтому я думаю, что, откровенно говоря, еще рано говорить об успехе или неудаче», — резюмировал Милли.

Летом 2023 года США разрешили другим странам передавать Украине истребители F-16. 20 августа Нидерланды и Дания объявили о поставках для нужд Воздушных сил ВСУ 42 и 19 этих самолетов соответственно.

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24 августа намерения отдать F-16 подтвердила Норвегия. Первые машины, как ожидается, поступят в Украину до конца года.

Командующий Воздушных сил Николай Олещук заявил, что украинские пилоты уже учатся на F-16 в Великобритании и Швеции.